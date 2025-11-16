Де можна перевірити термін відстрочки за кілька секунд — інструкція

Застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Після появи електронних військово-облікових документів у застосунку "Резерв+" багато користувачів почали запитувати, як правильно перевірити строк дії своєї відстрочки.

Адвокатка Дар’я Тарасенко пояснила, як саме визначити, коли потрібно оновлювати документи та як розуміти позначку "до закінчення мобілізації" у вашому електронному ВОД.

Читайте також:

Де подивитися, доки дійсна відстрочка

Юристка наголошує, що першим кроком слід завантажити еВОД у форматі PDF безпосередньо в "Резерв+" та уважно переглянути розділ "Відстрочка".

Якщо в документі вказана конкретна календарна дата, саме вона є орієнтиром для вас. У випадку, коли у PDF-файлі зазначено "до закінчення мобілізації", це ще не означає, що ваша відстрочка необмежена — тоді потрібно перейти до наступного етапу перевірки.

Другий крок передбачає формування повного витягу в застосунку "Резерв+". У ньому найчастіше вже міститься чітка дата завершення дії відстрочки, і, за словами Тарасенко, у багатьох випадках це 2 лютого 2026 року.

Для військовозобов’язаного це означає, що саме до цієї дати потрібно або впевнитися, що відстрочку автоматично продовжено, або підготувати й подати новий пакет документів до ЦНАП, якщо процедура до того часу не зазнає змін.

Якщо ж і в повному витягу залишиться формулювання "до закінчення мобілізації", це означає, що відстрочка справді діє стільки часу, скільки триває мобілізація або поки не зникнуть підстави, завдяки яким її було надано.

Також читайте, як підготуватися до оформлення відстрочки тим, кому незабаром виповниться 25 років.

Нагадаємо, з 5 листопада дехто зі студентів може втратити відстрочку — юристи назвали, які підстави для цього існують.