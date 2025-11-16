Где можно проверить срок отсрочки за несколько секунд — инструкция

Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

После появления электронных военно-учетных документов в приложении "Резерв+" многие пользователи начали спрашивать, как правильно проверить срок действия своей отсрочки.

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, как определить, когда нужно обновлять документы и как понимать отметку "до окончания мобилизации" в вашем электронном ВОД.

Где посмотреть, пока действительна отсрочка

Юрист отмечает, что первым шагом следует загрузить еВОД в формате PDF непосредственно в "Резерв+" и внимательно просмотреть раздел "Отсрочка".

Если в документе указана конкретная календарная дата, именно она является ориентиром для вас. В случае, когда в PDF-файле указано "до окончания мобилизации", это еще не означает, что ваша отсрочка неограниченная — тогда нужно перейти к следующему этапу проверки.

Второй шаг предусматривает формирование полной выписки в приложении "Резерв+". В нем чаще всего уже содержится четкая дата завершения действия отсрочки, и, по словам Тарасенко, во многих случаях это 2 февраля 2026 года.

Для военнообязанного это означает, что именно до этой даты нужно либо удостовериться, что отсрочка автоматически продлена, либо подготовить и подать новый пакет документов в ЦПАУ, если процедура к тому времени не претерпит изменений.

Если же и в полной выписке останется формулировка "до окончания мобилизации", это означает, что отсрочка действительно действует столько времени, сколько длится мобилизация или пока не исчезнут основания, благодаря которым она была предоставлена.

