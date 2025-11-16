Видео
Україна
Видео

Как узнать когда заканчивается отсрочка — инструкция и советы

Как узнать когда заканчивается отсрочка — инструкция и советы

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 12:20
обновлено: 11:41
Где можно проверить срок отсрочки за несколько секунд — инструкция
Приложение Резерв+. Фото: Новини.LIVE

После появления электронных военно-учетных документов в приложении "Резерв+" многие пользователи начали спрашивать, как правильно проверить срок действия своей отсрочки.

Адвокат Дарья Тарасенко объяснила, как определить, когда нужно обновлять документы и как понимать отметку "до окончания мобилизации" в вашем электронном ВОД.

Читайте также:

Где посмотреть, пока действительна отсрочка

Юрист отмечает, что первым шагом следует загрузить еВОД в формате PDF непосредственно в "Резерв+" и внимательно просмотреть раздел "Отсрочка".

Если в документе указана конкретная календарная дата, именно она является ориентиром для вас. В случае, когда в PDF-файле указано "до окончания мобилизации", это еще не означает, что ваша отсрочка неограниченная — тогда нужно перейти к следующему этапу проверки.

Второй шаг предусматривает формирование полной выписки в приложении "Резерв+". В нем чаще всего уже содержится четкая дата завершения действия отсрочки, и, по словам Тарасенко, во многих случаях это 2 февраля 2026 года.

Для военнообязанного это означает, что именно до этой даты нужно либо удостовериться, что отсрочка автоматически продлена, либо подготовить и подать новый пакет документов в ЦПАУ, если процедура к тому времени не претерпит изменений.

Если же и в полной выписке останется формулировка "до окончания мобилизации", это означает, что отсрочка действительно действует столько времени, сколько длится мобилизация или пока не исчезнут основания, благодаря которым она была предоставлена.

Также читайте, как подготовиться к оформлению отсрочки тем, кому вскоре исполнится 25 лет.

Напомним, с 5 ноября некоторые из студентов могут потерять отсрочку — юристы назвали, какие основания для этого существуют.

мобилизация документы отсрочка военно-учетный документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
