Військові слухають наказ командира. Фото: 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ

В Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки, які не мають відстрочки та визнані ВЛК придатними, можуть бути примусово призвані на військову службу. Водночас громадяни, які бажають добровільно вступити до лав ЗСУ можуть підписати контракт.

Як добровольцям потрапити у бажаний підрозділ ЗСУ та за своєю спеціальністю, розповіли юристи та рекрутери в коментарі виданню "Українська правда. Життя".

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Так, за словами офіцера медичної служби 112 окремої бригади ТрО Олександра Антонова, якщо у людини є бажання проходити військову службу з однодумцями, не варто витрачати час даремно й чекати повістки, а краще заздалегідь шукати собі місце служби та проходити навчання.

Як потрапити до бажаного підрозділу та за своєю спеціальністю

Щоб обрати дійсно бажаний підрозділ та служити за своєю спеціальністю, можна скористатися трьома шляхами:

1. Піти до ТЦК та СП

Можна звернутися з пакетом усіх необхідних документів на пряму до Територіального центру комплектування. Проте, як зауважує начальник юридичної служби 32-ої окремої механізованої бригади ЗСУ Денис Томілін, у ТЦК не завжди індивідуально підходять до побажання військовозобов'язаних. Тому з більшою ймовірністю добровольця спрямують не туди, куди він хоче, а туди, де є потреба.

"Люди, які потрапляють у військкомат з недефіцитними військово-обліковими спеціальностями, йдуть на перенавчання на ті спеціальності, які зараз потрібні країні", — додає Антонов.

Тож, якщо ви просто хочете служити й не маєте на меті потрапити у конкретний підрозділ, просто прийти у військкомат — це хороший варіант.

Військові 71 ОЄБр на фронті. Фото: 71 ОЄБр ДШВ ЗСУ

2. Звернутися напряму до підрозділів

Загальна рекомендація від експертів — стежити за сторінками підрозділів у соцмережах (Facebook, Instagram, Telegram, портал), де повідомляють про набір. У різних підрозділів вимоги, вакансії та правила щодо переведення різняться.

До прикладу на офіційному сайті 3-ої окремої штурмової бригади можна побачити такі вакансії:

штурмовик;

медик;

механік-водій;

оператор БПЛА літакового типу.

В описі до кожної вакансії вказані вимоги до підготовки, освіти чи віку кандидатів.

На порталах підрозділів часто можна залишити інформацію про себе, заповнивши відповідну анкету.

Також часто у соцмережах підрозділів є телефони гарячої лінії, куди можна подзвонити, дізнатися необхідну інформацію та залишити свою контактні дані. Якщо у підрозділу з'явиться вакансія відповідно до вашої спеціальності, з вами зв'яжуться.

3. Скористатися платформами з військовими вакансіями

Цей варіант дозволяє одразу податися на спеціальність, до якої ви найбільше тяжієте. Одна з таких платформ з працевлаштування — Lobby X, яка займається рекрутуванням до Сил оборони із липня 2022 року. На порталі можна знайти вакансії як на бойові, так і на небойові посади.

Роботу в оборонній галузі можна шукати й на порталі вакансій від Державної служби зайнятості (наприклад, тут публікують вакансії від ТЦК та СП), і на Work.ua.

Військовослужбовці Збройних сил України. Фото: Генштаб ЗСУ

Як підвищити шанси на службу там, де ви хочете

За словами керівниці військового департаменту платформи рекрутингу Lobby X Ольги Бандрівської, наступні кроки допоможуть значно підвищити шанси самостійно обирати спеціальність та підрозділ:

пройти повне медичне обстеження;

бути фізично підготовленою людиною, а отже займатися спортом (особливо важливі вправи на витривалість та кардіо);

пройти теоретичну підготовку;

профільне навчання (буде значною перевагою);

пройти якісний курс із тактичної медицини (це в будь-якому випадку знадобиться і може врятувати вам життя).

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