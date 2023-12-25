Мобилизация в Украине — как добровольно вступить в ряды ВСУ — инструкция

Украинские военнослужащие на фронте Фото: Facebook/Генеральный штаб ВСУ

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, военнообязанных мужчин, которые пригодны по состоянию здоровья и не имеют отсрочки, продолжают принудительно призывать на военную службу. В то же время, для всех граждан от 18 лет есть вариант добровольного вступления в ряды ВСУ путем подписания контракта.

Как стать добровольцем в Украине, какие существуют условия и какие необходимы документы, рассказал адвокат Ростислав Кравец, пишет издание "Факты".

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По словам правозащитника, правила остались неизменными, чтобы попасть в украинскую армию необходимо, прежде всего, обратиться в ТЦК и СП и заявить о желании служить.

Как подчеркнул специалист, если вам отказали в одном ТЦК (по разным причинам), стоит обратиться в другой. Так есть шансы, что вас все же возьмут, ведь сейчас в стране существует недобор военных. Поэтому если у человека есть стойкое желание присоединиться к рядам ВСУ, это сделать возможно.

Какие необходимы документы, чтобы стать добровольцем

С собой обязательно нужно иметь паспорт и идентификационный код. Если кандидату от 18 до 21 года, требуется письменное согласие родителей, что они не против вступления в армию.

Что ждет добровольца дальше

Далее обязательно должна состояться военно-врачебная комиссия, которая определит пригодность к военной службе и в некоторых случаях работы и должности, которые могут быть противопоказаны лицу.

После того как вас примут на военную службу, начнутся военные учения, которые продлятся до 4 недель. Базовая общая военная подготовка (БОВП) должна длиться не менее месяца. Ее продолжительность определили законодательно в июне 2023 года. Подготовка бойцов проходит в учебных центрах, на общевойсковых полигонах или в воинских частях территориальной обороны.

Следует заметить, что ТЦК и СП не всегда индивидуально подходят к пожеланию служить в том или ином подразделении, или по той, или иной специальности. Как правило, добровольца направляют туда, где есть потребность.

Украинские военнослужащие. Фото: ЖОТЦК и СП

Если у вас есть желание служить по конкретной специальности

У добровольцев в Украине есть возможность выбирать не только специальность, но и подразделение, в котором есть желание проходить военную службу.

Для этого можно напрямую обратиться в подразделения через официальные порталы, страницы в социальных сетях или по телефону горячей линии.

Также можно "устроиться на работу" в ВСУ через рекрутинговые компании и платформы с военными вакансиями.

Одна из таких платформ по трудоустройству — Lobby X, которая занимается рекрутированием в Силы обороны с июля 2022 года. На портале можно найти вакансии как на боевые, так и на небоевые должности.

Работу в оборонной отрасли можно искать и на портале вакансий от Государственной службы занятости (например, здесь публикуют вакансии от ТЦК и СП) и на Work.ua.

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