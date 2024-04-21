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Як доказати, що твоє авто — єдине джерело доходу

21 квітня 2024 06:47
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Як довести, що авто єдине джерело доходу - пояснення юриста
Вилучення авто у громадян. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Вилучення авто громадян для потреб ЗСУ — норма нового закону про мобілізаію. Та це відбудеться за певних умов, а також є винятки — авто не заберуть, якщо це ваше єдине джерело доходу. 

Як закон описує доказовість єдиного джерела доходу від автомобіля, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк. 

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Єдине джерело існування — норми закону 

"Поняття "єдине джерело існування" вже доволі поширене  у  справах про притягнення до  адміністративної відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо справ,  де санкція  передбачає  позбавлення права  на керування транспортним засобом. При цьому доказами зазначеного в судових рішеннях є лише пояснення осіб, що притягаються до адмінвідповідальності, і перевірити зазначене неможливо", — зазначила юрист.  

Вона додала, що така категорія є оціночною і не врегульована законодавством. Це створить можливість для зловживань. Поки ж у суді "єдине джерело доходу", якщо це стсоується авто, доводилося лише на словах. 

Також вона додала, якщо  людина використовує вантажний ТЗ з метою отримання прибутку, але без реєстрації такої діяльності, то, звичайно, довести, що авто є єдиним джерелом забезпечення існування, вкрай важко. 

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому новий законопроєкт про мобілізацію, а у вівторок, 16 квітня, його підписав Президент Володимир Зеленський. Згідно з законом, на користь ЗСУ можуть вилучати автомобілі громадян, які у власності мають кілька транспортних засобів.

Раніше у матеріалі Новини.LIVE ми пояснили, що змінилося в мобілізації в Україні у 2024 році.

Крім того, адвокат Роман Сімутін заявив, що 70% військовозобов'язаних в Україні втратять відстрочку від мобілізації.

закон
авто
мобілізація
юрист

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