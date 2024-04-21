Як довести, що авто єдине джерело доходу - пояснення юриста

Вилучення авто у громадян. Фото: з відкритих джерел

Вилучення авто громадян для потреб ЗСУ — норма нового закону про мобілізаію. Та це відбудеться за певних умов, а також є винятки — авто не заберуть, якщо це ваше єдине джерело доходу.

Як закон описує доказовість єдиного джерела доходу від автомобіля, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

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"Поняття "єдине джерело існування" вже доволі поширене у справах про притягнення до адміністративної відповідальності відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо справ, де санкція передбачає позбавлення права на керування транспортним засобом. При цьому доказами зазначеного в судових рішеннях є лише пояснення осіб, що притягаються до адмінвідповідальності, і перевірити зазначене неможливо", — зазначила юрист.

Вона додала, що така категорія є оціночною і не врегульована законодавством. Це створить можливість для зловживань. Поки ж у суді "єдине джерело доходу", якщо це стсоується авто, доводилося лише на словах.

Також вона додала, якщо людина використовує вантажний ТЗ з метою отримання прибутку, але без реєстрації такої діяльності, то, звичайно, довести, що авто є єдиним джерелом забезпечення існування, вкрай важко.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому новий законопроєкт про мобілізацію, а у вівторок, 16 квітня, його підписав Президент Володимир Зеленський. Згідно з законом, на користь ЗСУ можуть вилучати автомобілі громадян, які у власності мають кілька транспортних засобів.

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Крім того, адвокат Роман Сімутін заявив, що 70% військовозобов'язаних в Україні втратять відстрочку від мобілізації.