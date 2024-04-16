В Україні 70% військовозобов'язаних втратять відстрочку від мобілізації — деталі
Верховна Рада ухвалила новий законопроєкт про мобілізацію в цілому. Так, в Україні 70% військовозобов'язаних втратять відстрочку від мобілізації.
Про це заявив адвокат Роман Сімутін на своєму Youtube-каналі.
Відстрочка від мобілізації
Адвокат зазначив, що це стосується тих осіб, у кого дружина або чоловік мають третю групу інвалідності та батьків дружини або чоловіка першої та другої групи інвалідності, які мають доньку чи сина, що не є військовозобов'язаними.
Тепер якщо у батьків є син та донька, але остання перебуває за кордоном, чоловік має право на відстрочку.
Також у новому законопроєкті прибрали формулювання "відсутні інші працездатні особи", яке в законодавстві визначало, як осіб, що проживають на території України.
Сімутін зауважив, що відстрочку втратять й люди, які доглядають за особами з інвалідністю, що не є родичами.
Крім того, чоловікам з другою та третьою групою інвалідності необхідно буде пройти повторний медичний огляд. Але якщо він відмовиться — інвалідність скасують автоматично.
Раніше у Міноборони заявили, що було проведено 23 млн запитів на оновлення даних громадян. Крім того, інформацію про чоловіків призовного віку вже зацифровано в усіх регіонах країни.
Також ми писали, що в законі про мобілізацію врахували пропозицію Комітету освіти щодо надання аспірантам права на відстрочку. Її також отримають деякі студенти та викладачі.
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