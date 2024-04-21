Как доказать, что авто единственный источник дохода – объяснение юриста

Как доказать, что твой автомобиль — единственный источник дохода
Изъятие авто граждан для нужд ВСУ — норма нового закона о мобилизации. Но это произойдет при определенных условиях, а также есть исключения — авто не заберут, если это ваш единственный источник дохода.
Как закон описывает доказательность единственного источника дохода от автомобиля, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.
Единственный источник существования — нормы закона
"Понятие "единственный источник существования" уже довольно распространено по делам о привлечении к административной ответственности в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях по делам, где санкция предусматривает лишение права на управление транспортным средством. При этом доказательствами указанного в судебных решениях являются только объяснения лиц, которые привлекаются к админответственности, и проверить это невозможно", — отметила юрист.
Она добавила, что такая категория оценочная и не урегулирована законодательством. Это создаст возможность для злоупотреблений. Пока же в суде "единственный источник дохода", если это касается авто, доказывалось только на словах.
Также она добавила, если человек использует грузовой ТС с целью получения прибыли, но без регистрации такой деятельности, то, конечно, доказать, что авто является единственным источником обеспечения существования, крайне трудно.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом новый законопроект о мобилизации, а во вторник, 16 апреля, его подписал Президент Владимир Зеленский. Согласно закону, в пользу ВСУ могут изымать автомобили граждан, имеющих в собственности несколько транспортных средств.
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