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Як довго мають право утримувати чоловіків у ТЦК

17 січня 2025 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — скільки годин мають право утримувати у ТЦК
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні військовозобов'язаних чоловіків, які порушили правила військового обліку, поліція має право затримати та доставити до органів Нацполіції або до ТЦК та СП задля усунення причин порушення. Однак утримувати громадянина можуть обмежену кількість годин. 

Деталі розповіла заступниця начальника районного ТЦК та СП у Києві майор Лариса Козак під час пресконференції в "Інтерфакс-Україна". 

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Так, представниця ТЦК наголосила, якщо під час перевірки виявилося, що військовозобов'язана особа перебуває у розшуку, представники Нацполіції пропонують їй добровільно проїхати до територіального центру "для оновлення даних або ж усунення перешкод, які сприяли передачі їх у розшук"

У разі якщо громадянин чинить злісну непокору або працівникам поліції, або співробітникам ТЦК, поліцейські мають право здійснити адміністративне затримання такого громадянина.

При цьому термін затримання обмежений — до 3 годин. Проте, тут є важливий нюанс — якщо громадянин продовжує чинити непокору, виявляє агресію, чинить фізичний опір або застосовує фізичний вплив до військовослужбовців чи поліції, термін такого затримання може тривати навіть 3 доби.

 

Раніше ми писали, за яких саме підстав військовозобов'язаного чоловіка можуть затримати на вулиці. 

Нагадаємо, ми розповідали, коли ТЦК можуть оштрафувати чоловіка з інвалідністю. 

Також ми повідомляли, чи мають право працівники ТЦК забирати телефони у військовозобов'язаних або забороняти ними користуватися. 

військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані затримання

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