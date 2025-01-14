Мобілізація в Україні 2025 — коли чоловік з інвалідністю може отримати штраф від ТЦК

Чоловік в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

В Україні за порушення військового обліку військовозобов'язані чоловіки можуть отримати штраф, сума якого колосальна — від 17 до 25,5 тис. грн. Проте, нерідко ТЦК може виписати штраф й чоловікам з інвалідністю. А оскаржити його доволі складно.

Через що особам з інвалідністю загрожує адміністративне стягнення та як цьому запобігти, розповів адвокат Роман Лихачов в коментарі "Телеграф".

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Так, за словами правознавця, адвокати в Україні стикаються з десятками судових рішень про штрафи, накладені на осіб з інвалідністю. А оскаржити їх доволі важко.

Причинами штрафів від ТЦК є:

неоформлена офіційно відстрочка;

особа не знялася з військового обліку через свій стан здоров'я;

чоловік проігнорував повістку;

чоловік не пройшов ВЛК або не явився на медичний огляд.

Чоловік в територіальному центрі комплектування. Фото: Вінницький обласний ТЦК та СП/Facebook

Лихачов зазначив, що основними причинами штрафу є саме неоформлена відстрочка. Адже не всі громадяни розуміють, що наявність інвалідності ще не означає автоматичного звільнення від мобілізації. Відстрочку потрібно належним чином оформити, надавши ТЦК усі необхідні документи.

Правозахисник зауважив, наразі електронний реєстр "Оберіг" не отримує дані з Пенсійного фонду та Мінсоцполітики, тобто автоматично фіксувати інвалідність і надавати відстрочку система поки не здатна. Таким чином, чоловіки, які отримали статус особи з інвалідністю, мають 7 днів на те, щоб повідомили про це ТЦК, інакше загрожує штраф.

А щоб бути виключеним з військового обліку, потрібно пройти військово-лікарську комісію та отримати відповідний висновок про непридатність. Далі ТЦК ставить відмітку у військовому квитку про зняття з обліку.

Якщо не з'явитися на медогляд, це також веде до адміністративної відповідальності, щобільше — втрати соціальних пільг і допомоги.

Юрист додав, якщо чоловіку з інвалідністю вручили повістку, він все одно має з'явитися до ТЦК. Із собою варто мати документи, які підтверджують статус, наявність відстрочки тощо.

Окрім цього, слід пам'ятати, якщо чоловік з інвалідністю не був виключений з військового обліку, а має відстрочку, він є військовозобов'язаним, а отже має виконувати правила військового обліку, зокрема регулярно оновлювати свої дані та повідомляти ТЦК про зміни.

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