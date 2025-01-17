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Как долго имеют право удерживать мужчин в ТЦК

17 января 2025 08:30
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине 2025 — сколько часов имеют право удерживать в ТЦК
Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине военнообязанных мужчин, нарушивших правила военного учета, полиция имеет право задержать и доставить в органы Нацполиции или в ТЦК и СП для устранения причин нарушения. Однако удерживать гражданина могут ограниченное количество часов.

Детали рассказала заместитель начальника районного ТЦК и СП в Киеве майор Лариса Козак во время пресс-конференции в "Інтерфакс-Україна".

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Так, представитель ТЦК подчеркнула, если во время проверки оказалось, что военнообязанное лицо находится в розыске, представители Нацполиции предлагают ему добровольно проехать в территориальный центр "для обновления данных или же устранения препятствий, которые способствовали передаче их в розыск".

В случае если гражданин оказывает злостное неповиновение либо работникам полиции, либо сотрудникам ТЦК, полицейские имеют право осуществить административное задержание такого гражданина.

При этом срок задержания ограничен — до 3 часов. Однако здесь есть важный нюанс — если гражданин продолжает оказывать неповиновение, проявляет агрессию, оказывает физическое сопротивление или применяет физическое воздействие к военнослужащим или полиции, срок такого задержания может длиться даже 3 суток.

 

Ранее мы писали, на каких именно основаниях военнообязанного мужчину могут задержать на улице.

Напомним, мы рассказывали, когда ТЦК могут оштрафовать мужчину с инвалидностью.

Также мы сообщали, имеют ли право работники ТЦК забирать телефоны у военнообязанных или запрещать ими пользоваться. 

военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные задержание

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