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ТЦК забороняють телефони — чи мають право та які є нюанси

16 січня 2025 08:31
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — чи мають право ТЦК забирати мобільний та які є нюанси
Військовозобов'язані у територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язаних чоловіків поліція та ТЦК можуть зупинити на вулиці для перевірки військово-облікових документів. У разі виявлення певних питань до особи, її можуть затримати та доправити до територіального центру. Проте, відомі випадки, коли після доправлення до ТЦК у громадянина забирають телефон або обмежують у користуванні. 

Чи мають право працівники територіальних центрів комплектування забирати у військовозобов'язаних чоловіків мобільні телефони та які є важливі нюанси, розповіла заступниця начальника РТЦК та СП у Києві майор Лариса Козак під час пресконференції в "Інтерфакс-Україна".

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Так, представниця ТЦК наголосила, що співробітники територіальних центрів комплектування за жодних обставин не мають права забирати мобільні у військовозобов'язаних. Це є жорстким порушенням і людина може поскаржитися на такі дії начальнику ТЦК або ж звернутися на гарячу лінію до Міноборони. 

Водночас Козак розповіла про важливий нюанс, працівники ТЦК цілком законно можуть обмежити використання засобів зв'язку. Річ у тім, що приміщення ТЦК та СП є режимним об'єктом, де проводяться роботи з певним документообігом. Окрім цього, там є комп'ютери, що мають обмежений доступ.

Тому користуватися телефонами можна виключно у спеціально відведених для цього місцях. До речі, це правило стосується не тільки військовозобов'язаних, а й самих працівників ТЦК. 

"Тому законною вимогою співробітника ТЦК буде якраз визначити місце спілкування для військовозобов'язаного громадянина в приміщенні", — підкреслила Лариса Козак.

 

Раніше ми писали, у яких випадках військовозобов'язаних мають право затримувати на вулиці. 

Також ми повідомляли, за яких причин ТЦК можуть оштрафувати чоловіка з інвалідністю. 

закон правила телефони мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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