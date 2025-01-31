ВЛК до 5 лютого - який штраф чекає на обмежено придатних за неявку

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Пройти ВЛК до 5 лютого мають всі обмежено придатні чоловіки, адже законом вже скасували цей статус. Якщо ж вони не зʼявляться і не отримають новий висновок комісії, то їм загрожує покарання у вигляді штрафу.

Як, коли і куди прийде штраф, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE заявив юрист АО “ВЕРІТІ ГРУП” Владислав Лук’яненко.

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Штраф за неявку на ВЛК

"Такий механізм поки не розроблений. На мою думку, це буде пов’язано із мобільним застосунком "Резерв+". Але варто зазначити, що особу можна буде притягнути до відповідальності тільки у разі, коли вона не з’явиться за повісткою або проігнорує направлення на ВЛК. У цьому випадку особу буде притягнуто до відповідальності", — сказав юрист.

Однак він зауважив, що важливішим є те, що у разі неявки на ВЛК в мобільному застосунку "Резерв+" буде світитися напис "в розшуку".

Нагадаємо, Ірина Верещук заявила, що обмежено придатним можуть продовжити термін, до якого треба пройти ВЛК. Це зроблять тому, що система не справлється і на комісію сформувалися величезні черги.

Раніше ми писали, що у Білій Церкві зафіксували випадок, коли член ВЛК брав хабар в розмірі 40 тисяч гривень за статус "обмежено придатний". Його затримали і відправили у СІЗО.

Варто нагадати перелік хвороб, з якими визнають тимчасово непридатними.