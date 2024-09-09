Мобілізація у вересні 2024 — які хвороби надають статус тимчасово непридатного

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

В Україні досі діють воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків мобілізують до лав ЗСУ, але перед цим вони зобов'язані пройти військово-лікарську комісію, яка визначить стан здоров'я і на основі цього надасть висновок. Особа може отримати статус "тимчасово непридатного" до військової служби.

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Що означає статус "тимчасово непридатний"

Його можуть отримати військовозобов'язані громадяни України, які потребують серйозного лікування або оперативного втручання.

Тобто у конкретний проміжок часу особа нездатна виконувати військові обов'язки, а тому не може бути мобілізована.

На який термін надається статус "тимчасово непридатний"

Рішення приймає військово-лікарська комісія, яка опирається на стан здоров'я особи. Все залежатиме від порушення функцій організму, періоду лікування та реабілітації.

Тимчасово непридатною людину можуть визнати й на короткий проміжок часу, мінімум на один місяць. Проте, як правило, такий статус особа набуває на 6-12 місяців. Після спливу терміну людині призначають повторний медогляд, який є обов'язковим.

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Скриншот з відео на Youtube

З якими хворобами людина стає тимчасово непридатною

Наказ Міністерства оборони України №402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" закріплює перелік хвороб, згідно з яким військовозобов'язані будуть визнані тимчасово непридатними:

сифіліс, гонококова інфекція, урогенітальний хламідіоз, урогенітальний трихомоніаз, урогенітальний мікоплазмоз;

кандидоз, кокцидоїдоз, бластомікоз, паракокцидоїдомікоз, споротрихоз, хромомікоз і феомікотичний абсцес, аспергильоз, криптококоз, зигомікоз, міцетома, дерматофітія, оніхомікоз;

після перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних та паразитарних хвороб або хірургічного лікування;

після хірургічного лікування, проведення цитостатичної або променевої терапії з приводу новоутворень;

після перенесених гострих хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування;

після перенесених гострих хвороб нервової системи або хірургічного лікування;

після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарата або хірургічного лікування.

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