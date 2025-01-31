ВВК до 5 февраля - какой штраф ждет ограниченно годных за неявку

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Пройти ВВК до 5 февраля должны все ограниченно годные мужчины, ведь законом уже отменили этот статус. Если же они не появятся и не получат новое заключение комиссии, то им грозит наказание в виде штрафа.

Как, когда и куда придет штраф, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE заявил юрист АО "ВЕРИТИ ГРУП" Владислав Лукьяненко.

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Штраф за неявку на ВВК

"Данный механизм пока не разработан. По моему мнению, это будет связано с мобильным приложением "Резерв+". Но стоит отметить, что лицо можно будет привлечь к ответственности только в случае, когда оно не явится по повестке или проигнорирует направление на ВВК. В этом случае лицо будет привлечено к ответственности", — сказал юрист.

Однако он заметил, что важнее то, что в случае неявки на ВВК в мобильном приложении "Резерв+" будет светиться надпись "в розыске".

Напомним, Ирина Верещук заявила, что ограниченно годным могут продлить срок, до которого надо пройти ВВК. Это сделают потому, что система не справляется и на комиссию сформировались огромные очереди.

Ранее мы писали, что в Белой Церкви зафиксировали случай, когда член ВВК брал взятку в размере 40 тысяч гривен за статус "ограниченно годный". Его задержали и отправили в СИЗО.

Стоит напомнить перечень болезней, с которыми признают временно непригодными.