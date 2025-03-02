Какую базовую подготовку к боевым действиям проходят контрактники в возрасте от 18 до 24 лет

Тренировка на полигоне. Фото иллюстративное: НГУ

Юноши в возрасте от 18 до 24 лет, которые решили присоединиться к войску по контракту, уже проходят базовую военную подготовку (БЗВП). Их тренируют непосредственно на полигонах боевых бригад.

Об этом в интервью Министерству обороны Украины в субботу, 1 марта, сообщил начальник отдела подготовки учебных центров командования Сухопутных войск ВСУ полковник Юрий Дяченко.

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По словам военного, рекруты проекта "Контракт 18–24" проходят БЗВП по обновленной программе: полтора месяца интенсивного обучения и 80% практики. За подготовку новобранцев отвечают инструкторы с боевым опытом. Тренировки проводят на полигонах шести бригад, в частности четырех бригад Сухопутных войск. Готовность военнослужащих к дальнейшим учениям и боевым действиям определяют во время контрольно-тактических занятий.

"Основной контроль осуществляет боевая воинская часть. В боевой воинской части есть главные сержанты, которые могут приехать в учебный центр, пообщаться с солдатами и предоставить им какие-то указания ... Также в каждой бригаде есть контроль боевой бригады. Ну и соответственно осуществляет контроль командование подготовки командования Сухопутных войск на постоянной основе", — отметил Дяченко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал разобраться с некоторыми нюансами, которые не сработали в "Контракте 18–24". В частности, речь идет о ребятах такого возраста, которые в начале вторнення пошли воевать добровольно.

Напомним, начальник штаба — заместитель командира 3-й ОШБр Петр Горбатенко заявил, что снижение мобилизационного возраста в Украине является необходимостью. Он отметил, что на фронте для выполнения боевых задач нужны молодые и здоровые военнослужащие.