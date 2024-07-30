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Як можна законно виїхати з України без відстрочки — особлива ситуація

30 липня 2024 16:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд за кордон без відстрочки - коли це можливо
Прикордонний контроль. Фото: ДПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані громадяни України не можуть під час воєнного стану виїжджати за кордон, та як супровід близького родича з інвалідністю виїзд за межі України дозволяється навіть без оформлення відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виїзд за межі України під час дії воєнного стану та під час продовження загальної мобілізації для військовозобов’язаних громадян заборонений.

Для перетину державного кордону громадяни повинні мати відстрочку від мобілізації, особливий дозвіл на виїзд чи бути визнаними непридатними для проходження військової служби.

Коли можна виїжджати без відстрочки

Втім, є один виняток, який дозволяє виїзд за межі України без оформлення відстрочки – у випадку супроводу близького родича з інвалідністю на лікування до іншої країни.

"У вашому випадку не передбачено оформлення відстрочки, оскільки ви виїжджаєте за пунктом 2-1 Правил перетину кордону, а не за пунктом 2-6", — запевнив такого громадянина Юрій Айвазян.

Але, додав юрист, на кордоні у такого громадянина можуть виникнути проблеми. "Прикордонники можуть вимагати та вимагають оформлену відстрочку, й тому є певний ризик", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, ми інформували, кого першочергово мобілізовуватимуть до ЗСУ із серпня 2024 року.

Також ми повідомляли, чи штрафуватимуть військовозобов'язаних за кордоном.

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