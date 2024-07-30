Выезд за границу без отсрочки – когда это возможно

Пограничный контроль. Фото: ГНСУ

Военнообязанные граждане Украины не могут во время военного положения выезжать за границу. Но в качестве сопровождения близкого родственника с инвалидностью выезд за пределы Украины разрешается даже без оформления отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выезд за границу

Выезд за пределы Украины во время действия военного положения и продолжения общей мобилизации для военнообязанных граждан запрещен.

Для пересечения государственной границы граждане должны иметь отсрочку от мобилизации, особое разрешение на выезд или признаны непригодными для прохождения военной службы.

Когда можно уезжать без отсрочки

Впрочем, есть одно исключение, разрешающее выезд за пределы Украины без оформления отсрочки — в случае сопровождения близкого родственника с инвалидностью на лечение в другую страну.

"В вашем случае не предусмотрено оформление отсрочки, поскольку вы выезжаете по пункту 2-1 Правил пересечения границы, а не по пункту 2-6", — заверил такого гражданина Юрий Айвазян.

Но, добавил юрист, на границе у такого гражданина могут возникнуть проблемы. "Пограничники могут требовать и требуют оформленную отсрочку и поэтому есть определенный риск", — объяснил адвокат.

Напомним, мы информировали, кого будут в первую очередь мобилизовать в ВСУ с августа 2024 года.

Также мы сообщали, будут ли штрафовать военнообязанных за границей.