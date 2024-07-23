Мобілізація з 1 серпня 2024 — які категорії чоловіків заберуть до ЗСУ першочергово

Військові Збройних сил України на службі. Фото: ПОТЦК та СП/Facebook

В Україні продовжуються воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. Військовозобов'язаних чоловіків і надалі призивають на військову службу. При цьому з 18 травня 2024 року відбулися суттєві зміни у законі, мобілізаційні заходи були посилені. Тому до лав ЗСУ набиратимуть більшу кількість людей.

Кого мобілізовуватимуть до Збройних сил України з серпня 2024 року першочергово, розповідаємо далі в матеріалі.

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З спочатку липня, як і раніше, першочергово призиватимуть на військову службу такі категорії громадян України:

військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які є придатними за станом здоров'я та мають військовий досвід;

військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які є придатними за станом здоров'я без військового досвіду;

чоловіки віком від 25 до 60 років, які раніше мали статус обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану (вони повинні повторно пройти військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року та отримати статус "придатні" чи "непридатні");

чоловіки віком від 25 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними через стан здоров'я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК;

військовозобов'язані чоловіки від 18 до 25 років, які проходили військову кафедру, є офіцерами запасу і зараз не навчаються на магістратурі;

військовозобов'язані чоловіки від 18 до 25 років, які раніше відслужили строкову службу (остання демобілізація строковиків не враховується, їх мобілізувати можуть лише через рік);

військовозобов'язані від 18 до 25 років, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час (таким особам необхідно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року. Якщо вони будуть визнані придатними, то можуть бути мобілізовані, якщо немає відстрочки чи броні).

Українські військовослужбовці на навчаннях у Житомирській області. Фото: Olga Ivashchenko/Reuters

За власним бажанням долучитися до лав ЗСУ, підписавши контракт, можуть:

призовники від 18 до 25 років, які раніше не проходили строкову службу;

жінки, які придатні за станом здоров'я;

особи з інвалідністю (якщо ВЛК видасть висновок, що така особа може виконувати певні задачі та обов'язки й нести військову службу);

ті, хто мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами;

громадяни інших країн, які хочуть захищати Україну.

Загалом, військове керівництво країни зазначає, що насамперед для доукомплектації армії потрібні люди з бойовим досвідом: штурмовики, артилеристи тощо.

Також ЗСУ потребує фахівців з різних сфер:

водії;

IT-спеціалісти;

зв'язківці;

механіки;

будівельники;

зварювальники;

кухарі;

юристи;

фахівці з документообігу тощо.

Важливо пам'ятати, що мобілізаційні процеси здійснюються не лише для бойових дій на фронті, а також для виконання різноманітних завдань.

Початком перебування на військовій службі вважається момент відправлення людини до військової частини. Мобілізованого не можуть одразу направити на фронт, оскільки перед цим необхідно пройти базову військову підготовку та фахову підготовку, тривалість такого навчання 2-3 місяці.

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