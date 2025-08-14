Відео
Як можуть змінити правила відстрочки — подробиці від нардепа

Як можуть змінити правила відстрочки — подробиці від нардепа

Дата публікації: 14 серпня 2025 01:45
Як Кабмін планує змінити правила відстрочки — подробиці від Гончаренка
Нардеп Олексій Гончаренко. Фото: Європейська Солідарність

Кабмін пропонує змінити правила надання відстрочки від військового призову студентам та педагогам. Законопроєкт мають зареєструвати у Верховній Раді, після чого його розгляне парламент.

Про це 13 серпня повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

Читайте також:

Як зміняться правила надання відстрочки

Відстрочку планують надавати лише студентам, які почали навчання "'не пізніше року досягнення граничного віку направлення на проходження базової військової служби", навчається за денною чи дуальною формою й у межах нормативного строку здобуття освіти. Такі зміни торкнуться як студентів вишів, так тих, хто навчається в закладах професійної, фахової та передвищої освіти.

Щодо відстрочки для науковців і педагогів, то в разі впровадження змін право на неї матимуть наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які мають науковий ступінь або не менше ніж на 0,75 ставки працюють в освітніх закладах чи наукових установах.

Нагадаємо, 25-річний український виконавець Wellboy заявив, що не планує ховатися від мобілізації. Хлопець заявив: якщо йому вручать повістку, долучиться до війська.

Раніше юристка повідомила, які проблеми можуть виникнути під час оформлення відстрочки. Траплялися випадки, коли громадян, які претендували на відстрочку, навіть мобілізовували.

