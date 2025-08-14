Як Кабмін планує змінити правила відстрочки — подробиці від Гончаренка

Як можуть змінити правила відстрочки — подробиці від нардепа
Кабмін пропонує змінити правила надання відстрочки від військового призову студентам та педагогам. Законопроєкт мають зареєструвати у Верховній Раді, після чого його розгляне парламент.
Про це 13 серпня повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.
Як зміняться правила надання відстрочки
Відстрочку планують надавати лише студентам, які почали навчання "'не пізніше року досягнення граничного віку направлення на проходження базової військової служби", навчається за денною чи дуальною формою й у межах нормативного строку здобуття освіти. Такі зміни торкнуться як студентів вишів, так тих, хто навчається в закладах професійної, фахової та передвищої освіти.
Щодо відстрочки для науковців і педагогів, то в разі впровадження змін право на неї матимуть наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які мають науковий ступінь або не менше ніж на 0,75 ставки працюють в освітніх закладах чи наукових установах.
