Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Как могут изменить правила отсрочки — подробности от нардепа

Как могут изменить правила отсрочки — подробности от нардепа

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 01:45
Как Кабмин планирует изменить правила отсрочки — подробности от Гончаренко
Нардеп Алексей Гончаренко. Фото: Европейская Солидарность

Кабмин предлагает изменить правила предоставления отсрочки от военного призыва студентам и педагогам. Законопроект должны зарегистрировать в Верховной Раде, после чего его рассмотрит парламент.

Об этом 13 августа сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Реклама
Читайте также:

Как изменятся правила предоставления отсрочки

Отсрочку планируют предоставлять только студентам, которые начали обучение "не позднее года достижения предельного возраста направления на прохождение базовой военной службы", учатся на дневной или дуальной форме и в пределах нормативного срока получения образования. Такие изменения коснутся как студентов вузов, так и тех, кто учится в учреждениях профессионального, специального и предвысшего образования.

Что касается отсрочки для ученых и педагогов, то в случае внедрения изменений право на нее будут иметь научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые имеют научную степень либо не менее чем на 0,75 ставки работают в образовательных учреждениях или научных учреждениях.

Напомним, 25-летний украинский исполнитель Wellboy заявил, что не планирует скрываться от мобилизации. Парень заявил: если ему вручат повестку, присоединится к войску.

Ранее юрист сообщила, какие проблемы могут возникнуть при оформлении отсрочки. Были случаи, когда граждан, которые претендовали на отсрочку, даже мобилизовывали.

Алексей Гончаренко образование студенты нардепы мобилизация отсрочка
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации