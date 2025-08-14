Как Кабмин планирует изменить правила отсрочки — подробности от Гончаренко

Нардеп Алексей Гончаренко. Фото: Европейская Солидарность

Кабмин предлагает изменить правила предоставления отсрочки от военного призыва студентам и педагогам. Законопроект должны зарегистрировать в Верховной Раде, после чего его рассмотрит парламент.

Об этом 13 августа сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Как изменятся правила предоставления отсрочки

Отсрочку планируют предоставлять только студентам, которые начали обучение "не позднее года достижения предельного возраста направления на прохождение базовой военной службы", учатся на дневной или дуальной форме и в пределах нормативного срока получения образования. Такие изменения коснутся как студентов вузов, так и тех, кто учится в учреждениях профессионального, специального и предвысшего образования.

Что касается отсрочки для ученых и педагогов, то в случае внедрения изменений право на нее будут иметь научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые имеют научную степень либо не менее чем на 0,75 ставки работают в образовательных учреждениях или научных учреждениях.

