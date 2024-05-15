Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Відстрочка від мобілізації — юрист розповів про вікові обмеження для студентів arrow

Відстрочка від мобілізації — юрист розповів про вікові обмеження для студентів

15 травня 2024 23:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Відстрочка від мобілізації — юрист розповів про вікові обмеження для студентів
Студенти готуються до занять. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Юрист Дмитро Дончак заявив, що новий закон визначає осіб, які не підлягають мобілізації. До них належать і студенти, що навчаються на денній чи дуальній формі, однак вікових обмежень щодо здобувачів освіти, які мають право на відстрочку, закон не передбачає.

Про це Дмитро Дончак повідомив на онлайн-сервісі B2BConsult у відповідь на запит у вівторок, 7 травня.

Читайте також:

Які студенти мають право на відстрочку

Юрист зазначив, що згідно з новим законом, який набуває чинності 18 травня, не призвуть на військову службу військовозобов’язаних — здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються на денній або дуальній формі та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

"Як бачимо, в зазначеній нормі законодавства взагалі відсутня вказівка щодо граничного віку таких здобувачів освіти", — пояснив Дончак.

Таким чином, студент-чоловік будь-якого віку може розраховувати на відстрочку, якщо рівень освіти, який він здобуває, вищий за здобутий раніше.

Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію студенти-чоловіки зможуть виїжджати за кордон під час війни. Відомо, які правила перетину кордону діятимуть для таких студентів.

Також ми писали, що ексспікер Генштабу Збройних сил України, військовий експерт Владислав Селезньов зробив прогнози щодо мобілізації. За його словами, цілком ймовірно, що до лав армії потрапить кожен десятий чоловік призовного віку.

закон
студенти
мобілізація
війна в Україні
відстрочка
юрист

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників