Відстрочка від мобілізації — юрист розповів про вікові обмеження для студентів

Студенти готуються до занять. Фото: freepik.com

Юрист Дмитро Дончак заявив, що новий закон визначає осіб, які не підлягають мобілізації. До них належать і студенти, що навчаються на денній чи дуальній формі, однак вікових обмежень щодо здобувачів освіти, які мають право на відстрочку, закон не передбачає.

Про це Дмитро Дончак повідомив на онлайн-сервісі B2BConsult у відповідь на запит у вівторок, 7 травня.

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Які студенти мають право на відстрочку

Юрист зазначив, що згідно з новим законом, який набуває чинності 18 травня, не призвуть на військову службу військовозобов’язаних — здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються на денній або дуальній формі та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

"Як бачимо, в зазначеній нормі законодавства взагалі відсутня вказівка щодо граничного віку таких здобувачів освіти", — пояснив Дончак.

Таким чином, студент-чоловік будь-якого віку може розраховувати на відстрочку, якщо рівень освіти, який він здобуває, вищий за здобутий раніше.

Нагадаємо, що згідно з новим законом про мобілізацію студенти-чоловіки зможуть виїжджати за кордон під час війни. Відомо, які правила перетину кордону діятимуть для таких студентів.

Також ми писали, що ексспікер Генштабу Збройних сил України, військовий експерт Владислав Селезньов зробив прогнози щодо мобілізації. За його словами, цілком ймовірно, що до лав армії потрапить кожен десятий чоловік призовного віку.