Новий закон про мобілізацію — хто з чоловіків втратить право на відстрочку з 18 травня

Чоловіки в черзі до ТЦК та СП. Ілюстративне фото: УНІАН

Верховна Рада України у квітні ухвалила законопроєкт про мобілізацію, після чого документ підписав Президент України Володимир Зеленський. Закон набуде чинності 18 травня та вносить зміни до правил надання відстрочки від мобілізації.

Які категорії військовозобов'язаних втратять відстрочку пояснила ТСН.

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Відстрочка від мобілізації в Україні

Згідно з новим законом про мобілізацію, право на відстрочку від військової служби мають лише студенти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають вищий за попередній рівень освіти.

Водночас військовозобов'язані, які здобувають другу або третю вищу освіту — втрачатимуть право на відстрочку. Ще раніше в Україні було знижено призовний вік чоловіків з 27 до 25 років.

Крім того, багатодітні батьки втрачатимуть можливість відстрочки у разі, якщо мають борги за виплатою аліментів дітям, оскільки Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримають доступ до реєстру боржників.

Також відповідне право не матимуть працівники підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України.

Нагадаємо, вже з 18 травня в Україні процес вручення повісток на вулиці буде змінено. Також працівники ТЦК матимуть право здійснювати перевірку деяких документів.

Крім того, на тлі заяв про штрафи для ухилянтів у разі відмови від мобілізації та оновлення облікових даних, став відомий перелік майна, яке не можна вилучати в українських громадян.