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Как оформить отсрочку от мобилизации — перечень необходимых документов

17 мая 2024 03:03
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как оформить отсрочку от мобилизации — перечень необходимых документов
Военнообязанные мужчины в ТЦК. Фото: facebook/zt.otck
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На отсрочку от мобилизации могут рассчитывать категории граждан Украины, определенные в новом законе о мобилизации, среди которых студенты, забронированные работодателем работники, а также лица, которые не могут быть призваны по состоянию здоровья. В соответствии с каждой категорией необходимо подготовить определенные документы.

Об этом сообщает ТСН.ua в пятницу, 10 мая.

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Какие документы необходимы для оформления отсрочки от мобилизации

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, необходимо иметь определенные документы:

  • для студентов и аспирантов: справка об обучении в соответствующем заведении высшего образования или научном учреждении, студенческий билет, справка о зачислении;
  • для забронированных работников: выписка из решения о бронировании по форме согласно приложению 3 Постановления КМУ №76 от 27 января 2023 года, обычно предоставляемого по месту работы;
  • для лиц по состоянию здоровья: справка о заключении медицинского осмотра военнообязанного, выдаваемая ВКК или МСЭК, документы о подтверждении инвалидности с детства (например, удостоверение) и т.п.

"Нужно помнить, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас являются военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, например, если вам уже 35 лет, а вы до сих пор имеете приписное или старую справку с военкомата, пока не обновите этот документ, не сможете получить отсрочку", — отметила юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Тернова.

Напомним, что закон о мобилизации вступит в силу 18 мая и внесет изменения в правила предоставления отсрочки от мобилизации. Известны категории военнообязанных, которые лишаются этого права.

Также мы писали, что юрист Дмитрий Дончак ответил, есть ли возрастные ограничения для студентов, имеющих право на отсрочку от военного призыва.

закон
здоровье
студенты
документы
бронирование
война в Украине
отсрочка
війна

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