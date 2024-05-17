Как оформить отсрочку от мобилизации — перечень необходимых документов

Военнообязанные мужчины в ТЦК. Фото: facebook/zt.otck

На отсрочку от мобилизации могут рассчитывать категории граждан Украины, определенные в новом законе о мобилизации, среди которых студенты, забронированные работодателем работники, а также лица, которые не могут быть призваны по состоянию здоровья. В соответствии с каждой категорией необходимо подготовить определенные документы.

Об этом сообщает ТСН.ua в пятницу, 10 мая.

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Какие документы необходимы для оформления отсрочки от мобилизации

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, необходимо иметь определенные документы:

для студентов и аспирантов : справка об обучении в соответствующем заведении высшего образования или научном учреждении, студенческий билет, справка о зачислении;

: справка об обучении в соответствующем заведении высшего образования или научном учреждении, студенческий билет, справка о зачислении; для забронированных работников : выписка из решения о бронировании по форме согласно приложению 3 Постановления КМУ №76 от 27 января 2023 года, обычно предоставляемого по месту работы;

: выписка из решения о бронировании по форме согласно приложению 3 Постановления КМУ №76 от 27 января 2023 года, обычно предоставляемого по месту работы; для лиц по состоянию здоровья: справка о заключении медицинского осмотра военнообязанного, выдаваемая ВКК или МСЭК, документы о подтверждении инвалидности с детства (например, удостоверение) и т.п.

"Нужно помнить, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас являются военный билет или временное удостоверение военнообязанного. То есть, например, если вам уже 35 лет, а вы до сих пор имеете приписное или старую справку с военкомата, пока не обновите этот документ, не сможете получить отсрочку", — отметила юрист юридической компании "Приходько и партнеры" Диана Тернова.

Напомним, что закон о мобилизации вступит в силу 18 мая и внесет изменения в правила предоставления отсрочки от мобилизации. Известны категории военнообязанных, которые лишаются этого права.

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