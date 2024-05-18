Оновлення облікових даних для військовозобов'язаних у ЦНАПі

Як оновити свої облікові дані у ЦНАПі — Мінцифри дало інструкцію
В Україні у суботу, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію, який ще у квітні ухвалила Верховна Рада та підписав президент Володимир Зеленський. У чоловіків призовного віку є 60 днів на оновлення облікових даних.
Інструкцію, як це зробити у ЦНАПі, опублікувала пресслужба Мінцифри у Facebook.
Оновлення облікових даних у ЦНАПі
"Зробіть це в ЦНАПі, щоб не стояти в чергах та швидко й зручно виконати норму закону без відвідування ТЦК. Мінцифри розробила електронний функціонал для ЦНАПів, який значно спростить процес і розвантажить ТЦК", — закликали в міністерстві.
Як відбувається оновлення даних
- Військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу;
- надає актуальні дані про себе та підтверджує їх;
- адміністратор вносить дані в електронну систему;
- інформація автоматично підтягується в Оберіг;
- заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.
У разі, якщо чоловік не має військового квитка, багато років не був у військкоматі або з певних причин не оновлював дані в ТЦК — це можна зробити в ЦНАПі, виконавши норму закону та убезпечивши себе від штрафу.
Для цього Мінцифри провело навчання щодо роботи з електронною платформою для понад 8 300 адміністраторів ЦНАПів. Вони пройшли онлайн-тренінги, отримали інструкції та відеогайди.
Нагадаємо, згідно з новим законом, змінюються критерії щодо визначення придатності до військової служби.
А юристка Надія Шуляк пояснила, куди будуть надходити ухилянтам штрафи за порушення мобілізаційного закону.
Крім того, усі військовозобов'язані мають носити із собою військовий квиток та на вимогу ТЦК показувати його.
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