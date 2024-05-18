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Як оновити свої облікові дані у ЦНАПі — Мінцифри дало інструкцію

18 травня 2024 13:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Оновлення облікових даних для військовозобов'язаних у ЦНАПі
ЦНАП. Фото: petropavlivka.city
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні у суботу, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію, який ще у квітні ухвалила Верховна Рада та підписав президент Володимир Зеленський. У чоловіків призовного віку є 60 днів на оновлення облікових даних.

Інструкцію, як це зробити у ЦНАПі, опублікувала пресслужба Мінцифри у Facebook.

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Оновлення облікових даних у ЦНАПі

"Зробіть це в ЦНАПі, щоб не стояти в чергах та швидко й зручно виконати норму закону без відвідування ТЦК. Мінцифри розробила електронний функціонал для ЦНАПів, який значно спростить процес і розвантажить ТЦК", — закликали в міністерстві. 

Як відбувається оновлення даних

  • Військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу;
  • надає актуальні дані про себе та підтверджує їх;
  • адміністратор вносить дані в електронну систему;
  • інформація автоматично підтягується в Оберіг;
  • заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних. 

У разі, якщо чоловік не має військового квитка, багато років не був у військкоматі або з певних причин не оновлював дані в ТЦК — це можна зробити в ЦНАПі, виконавши норму закону та убезпечивши себе від штрафу.

Для цього Мінцифри провело навчання щодо роботи з електронною платформою для понад 8 300 адміністраторів ЦНАПів. Вони пройшли онлайн-тренінги, отримали інструкції та відеогайди. 

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Скриншот допису Мінцифри

Нагадаємо, згідно з новим законом, змінюються критерії щодо визначення придатності до військової служби.

А юристка Надія Шуляк пояснила, куди будуть надходити ухилянтам штрафи за порушення мобілізаційного закону.

Крім того, усі військовозобов'язані мають носити із собою військовий квиток та на вимогу ТЦК показувати його.

закон
Мінцифри
військовий призов
ЦНАП
мобілізація
військовозобов'язані

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