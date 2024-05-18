Оновлення облікових даних для військовозобов'язаних у ЦНАПі

ЦНАП. Фото: petropavlivka.city

В Україні у суботу, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію, який ще у квітні ухвалила Верховна Рада та підписав президент Володимир Зеленський. У чоловіків призовного віку є 60 днів на оновлення облікових даних.

Інструкцію, як це зробити у ЦНАПі, опублікувала пресслужба Мінцифри у Facebook.

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Оновлення облікових даних у ЦНАПі

"Зробіть це в ЦНАПі, щоб не стояти в чергах та швидко й зручно виконати норму закону без відвідування ТЦК. Мінцифри розробила електронний функціонал для ЦНАПів, який значно спростить процес і розвантажить ТЦК", — закликали в міністерстві.

Як відбувається оновлення даних

Військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу;

надає актуальні дані про себе та підтверджує їх;

адміністратор вносить дані в електронну систему;

інформація автоматично підтягується в Оберіг;

заявник отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

У разі, якщо чоловік не має військового квитка, багато років не був у військкоматі або з певних причин не оновлював дані в ТЦК — це можна зробити в ЦНАПі, виконавши норму закону та убезпечивши себе від штрафу.

Для цього Мінцифри провело навчання щодо роботи з електронною платформою для понад 8 300 адміністраторів ЦНАПів. Вони пройшли онлайн-тренінги, отримали інструкції та відеогайди.

Скриншот допису Мінцифри

Нагадаємо, згідно з новим законом, змінюються критерії щодо визначення придатності до військової служби.

А юристка Надія Шуляк пояснила, куди будуть надходити ухилянтам штрафи за порушення мобілізаційного закону.

Крім того, усі військовозобов'язані мають носити із собою військовий квиток та на вимогу ТЦК показувати його.