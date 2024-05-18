Обновление учетных данных для военнообязанных в ЦНАПе

ЦНАП. Фото: petropavlivka.city

В Украине в субботу, 18 мая, вступил в силу закон о мобилизации, который еще в апреле приняла Верховная Рада и подписал Президент Владимир Зеленский. У мужчин призывного возраста есть 60 дней на обновление учетных данных.

Инструкцию, как это сделать в ЦНАПе, опубликовала пресс-служба Минцифры в Facebook.

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Обновление учетных данных в ЦНАПе

"Сделайте это в ЦНАПе, чтобы не стоять в очередях и быстро и удобно выполнить норму закона без посещения ТЦК. Минцифра разработала электронный функционал для ЦНАПов, который значительно упростит процесс и разгрузит ТЦК", — призвали в министерстве.

Как происходит обновление данных

Военнообязанный украинец или украинка приходит в ЦНАП;

предоставляет актуальные данные о себе и подтверждает их;

администратор вносит данные в электронную систему;

информация автоматически подтягивается в Оберіг;

заявитель получает выписку с печатью и подписью администратора ЦНАПа об актуализации данных.

В случае, если у мужчины нет военного билета, много лет не был в военкомате или по определенным причинам не обновлял данные в ТЦК — это можно сделать в ЦНАПе, выполнив норму закона и обезопасив себя от штрафа.

Для этого Минцифры провело обучение по работе с электронной платформой более 8300 администраторов ЦНАПов. Они прошли онлайн-тренинги, получили инструкции и видеогайды.

Скриншот поста Минцифры

Напомним, согласно новому закону изменяются критерии по определению пригодности к военной службе.

А юрист Надежда Шуляк объяснила, куда будут поступать уклонистам штрафы за нарушение мобилизационного закона.

Кроме того, все военнообязанные должны носить военный билет и по требованию ТЦК показывать его.