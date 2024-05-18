Обновление учетных данных для военнообязанных в ЦНАПе

Как обновить свои учетные данные в ЦНАПе — Минцифры дало инструкцию
В Украине в субботу, 18 мая, вступил в силу закон о мобилизации, который еще в апреле приняла Верховная Рада и подписал Президент Владимир Зеленский. У мужчин призывного возраста есть 60 дней на обновление учетных данных.
Инструкцию, как это сделать в ЦНАПе, опубликовала пресс-служба Минцифры в Facebook.
Обновление учетных данных в ЦНАПе
"Сделайте это в ЦНАПе, чтобы не стоять в очередях и быстро и удобно выполнить норму закона без посещения ТЦК. Минцифра разработала электронный функционал для ЦНАПов, который значительно упростит процесс и разгрузит ТЦК", — призвали в министерстве.
Как происходит обновление данных
- Военнообязанный украинец или украинка приходит в ЦНАП;
- предоставляет актуальные данные о себе и подтверждает их;
- администратор вносит данные в электронную систему;
- информация автоматически подтягивается в Оберіг;
- заявитель получает выписку с печатью и подписью администратора ЦНАПа об актуализации данных.
В случае, если у мужчины нет военного билета, много лет не был в военкомате или по определенным причинам не обновлял данные в ТЦК — это можно сделать в ЦНАПе, выполнив норму закона и обезопасив себя от штрафа.
Для этого Минцифры провело обучение по работе с электронной платформой более 8300 администраторов ЦНАПов. Они прошли онлайн-тренинги, получили инструкции и видеогайды.
Напомним, согласно новому закону изменяются критерии по определению пригодности к военной службе.
А юрист Надежда Шуляк объяснила, куда будут поступать уклонистам штрафы за нарушение мобилизационного закона.
Кроме того, все военнообязанные должны носить военный билет и по требованию ТЦК показывать его.
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