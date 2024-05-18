Закон про мобілізацію набув чинності — головні зміни

Українські військові. Фото: Міноборони

В Україні у суботу, 18 травня, набув чинності закон про мобілізацію. Верховна Рада ухвалила його у квітні, після чого документ підписав Президент Володимир Зеленський.

Новини.LIVE зібрали головні положення закону.

Читайте також:

Закон про мобілізацію

Згідно з новим законом, призовний вік чоловіків знижено з 27 до 25 років. Також усі військовозобов'язані мають носити із собою військовий квиток та на вимогу ТЦК показувати його. Водночас всім особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років необхідно оновити свої облікові дані до 16 липня цього року.

Головні пункти:

запущено електронний кабінет "Реєстр+" для оновлення даних у смартфоні без візиту до ТЦК та СП;

після оновлення даних направлення на ВЛК може бути виданий пізніше;

з 18 червня у додатку "Резерв+" буде QR-код, який зможуть сканувати представники влади;

вся оновлена ​​інформація про чоловіка знаходиться у системі "Оберіг" й доступна працівникам ТЦК, поліції та прикордонникам.

скасовано статус "обмежено придатний" — всім, хто його мав потрібно пройти повторну ВЛК.

Водночас новий закон вводить штрафи для військовозобов'язаних:

за не оновлення даних у воєнний час штраф від 17 тис. до 25,5 тис. гривень, а за несплату — можливий арешт майна та списання коштів із рахунків;

якщо особа ігнорувала запрошення до ТЦК, сплатила за це штраф і все одно не оновила дані — її можуть притягнути до кримінальної відповідальності;

за системне ухилення від призову загрожує ув'язнення від трьох до п'яти років;

втрата права на керування автомобілем через суд.

Хто має право на відстрочку. Фото: Инсайдер.UA

Обов'язки громадян, молодших 25 років. Фото: Инсайдер.UA

Мобілізація засуджених. Фото: Инсайдер.UA

Раніше ми писали, що згідно з новим законом, змінюються критерії щодо визначення придатності до військової служби.

Крім того, в Україні з 18 травня змінюються правила вручення повісток військовозобов'язаним.

Також юристка Надія Шуляк в коментарі Новини.LIVE відповіла, чи потрібно знятим з обліку чоловікам оновлювати свої дані.