Мобілізація в Україні — з якими хворобами можуть призвати

Новий закон про мобілізацію — з якими хворобами можуть мобілізувати у 2024 році
В Україні у суботу, 18 травня, набуває чинности закон про мобілізацію, який у квітні ухвалила Верховна Рада та підписав Президент Володимир Зеленський. Згідно з ним, змінюються критерії щодо визначення придатності до військової служби.
Новини.LIVE зібрали інформацію про хвороби, з якими відсьогодні можуть мобілізувати до лав війська.
Захворювання, які дозволяють служити в армії
Згідно з новим законом, всі військовозобов'язані без виключення повинні оновити свої військово-облікові дані у ТЦК, ЦНАПах або електронному кабінеті. Далі чоловіків направляють на проходження ВЛК, аби визначити стан здоров'я та ступінь придатності до служби.
З 18 травня висновок надаватимуть на підставі оновленого Міноборони списку хвороб. Відтепер існують такі статуси військовозобов'язаного:
- придатний;
- непридатний з виключенням із військового обліку;
- тимчасово непридатний, що потребує лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків;
- тимчасово непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;
- придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.
Оновлений перелік хвороб має не одну тисячу діагнозів. Водночас у кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні особи, так і непридатні.
Повністю придатним або придатний до служби у частинах забезпечення та інших військових структурах у тилу вважатимуть особу, яка має:
- інфекційні та паразитарні хвороби;
- новоутворення;
- хвороби крові і кровотворних органів;
- хвороби ендокринної системи, розлади харчування та обміну речовин;
- розлади психіки та поведінки;
- хвороби нервової системи;
- хвороби ока та придаткового апарату;
- хвороби вуха та сосковидного відростка;
- хвороби системи кровообігу;
- хвороби органів дихання;
- хвороби органів травлення;
- хвороби шкіри та підшкірної клітковини;
- хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини;
- хвороби сечостатевої системи;
- вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення;
- травми, отруєння;
- інші хворобливі прояви.
Нагадаємо, в Україні з 18 травня змінюються правила вручення повісток військовозобов'язаним.
Також юристка Надія Шуляк в коментарі Новини.LIVE відповіла, чи потрібно знятим з обліку чоловікам оновлювати свої дані.
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