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Новий закон про мобілізацію — з якими хворобами можуть мобілізувати у 2024 році

18 травня 2024 08:19
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Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — з якими хворобами можуть призвати
Чоловік проходить ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні у суботу, 18 травня, набуває чинности закон про мобілізацію, який у квітні ухвалила Верховна Рада та підписав Президент Володимир Зеленський. Згідно з ним, змінюються критерії щодо визначення придатності до військової служби.

Новини.LIVE зібрали інформацію про хвороби, з якими відсьогодні можуть мобілізувати до лав війська.

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Згідно з новим законом, всі військовозобов'язані без виключення повинні оновити свої військово-облікові дані у ТЦК, ЦНАПах або електронному кабінеті. Далі чоловіків направляють на проходження ВЛК, аби визначити стан здоров'я та ступінь придатності до служби.

З 18 травня висновок надаватимуть на підставі оновленого Міноборони списку хвороб. Відтепер існують такі статуси військовозобов'язаного:

  • придатний;
  • непридатний з виключенням із військового обліку;
  • тимчасово непридатний, що потребує лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків;
  • тимчасово непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;
  • придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Оновлений перелік хвороб має не одну тисячу діагнозів. Водночас у кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні особи, так і непридатні.

Повністю придатним або придатний до служби у частинах забезпечення та інших військових структурах у тилу вважатимуть особу, яка має: 

  • інфекційні та паразитарні хвороби;
  • новоутворення;
  • хвороби крові і кровотворних органів;
  • хвороби ендокринної системи, розлади харчування та обміну речовин;
  • розлади психіки та поведінки;
  • хвороби нервової системи;
  • хвороби ока та придаткового апарату;
  • хвороби вуха та сосковидного відростка;
  • хвороби системи кровообігу;
  • хвороби органів дихання;
  • хвороби органів травлення;
  • хвороби шкіри та підшкірної клітковини;
  • хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини;
  • хвороби сечостатевої системи;
  • вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення;
  • травми, отруєння;
  • інші хворобливі прояви.

Нагадаємо, в Україні з 18 травня змінюються правила вручення повісток військовозобов'язаним. 

Також юристка Надія Шуляк в коментарі Новини.LIVE відповіла, чи потрібно знятим з обліку чоловікам оновлювати свої дані.

хвороба
військовий призов
мобілізація
ВЛК
ТЦК та СП
чоловіки

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