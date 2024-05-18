Мобілізація в Україні — з якими хворобами можуть призвати

Чоловік проходить ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні у суботу, 18 травня, набуває чинности закон про мобілізацію, який у квітні ухвалила Верховна Рада та підписав Президент Володимир Зеленський. Згідно з ним, змінюються критерії щодо визначення придатності до військової служби.

Новини.LIVE зібрали інформацію про хвороби, з якими відсьогодні можуть мобілізувати до лав війська.

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Згідно з новим законом, всі військовозобов'язані без виключення повинні оновити свої військово-облікові дані у ТЦК, ЦНАПах або електронному кабінеті. Далі чоловіків направляють на проходження ВЛК, аби визначити стан здоров'я та ступінь придатності до служби.

З 18 травня висновок надаватимуть на підставі оновленого Міноборони списку хвороб. Відтепер існують такі статуси військовозобов'язаного:

придатний;

непридатний з виключенням із військового обліку;

тимчасово непридатний, що потребує лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків;

тимчасово непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони.

Оновлений перелік хвороб має не одну тисячу діагнозів. Водночас у кожній групі захворювань можуть бути як повністю придатні особи, так і непридатні.

Повністю придатним або придатний до служби у частинах забезпечення та інших військових структурах у тилу вважатимуть особу, яка має:

інфекційні та паразитарні хвороби;

новоутворення;

хвороби крові і кровотворних органів;

хвороби ендокринної системи, розлади харчування та обміну речовин;

розлади психіки та поведінки;

хвороби нервової системи;

хвороби ока та придаткового апарату;

хвороби вуха та сосковидного відростка;

хвороби системи кровообігу;

хвороби органів дихання;

хвороби органів травлення;

хвороби шкіри та підшкірної клітковини;

хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини;

хвороби сечостатевої системи;

вроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення;

травми, отруєння;

інші хворобливі прояви.

Нагадаємо, в Україні з 18 травня змінюються правила вручення повісток військовозобов'язаним.

Також юристка Надія Шуляк в коментарі Новини.LIVE відповіла, чи потрібно знятим з обліку чоловікам оновлювати свої дані.