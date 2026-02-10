Відео
Головна Мобілізація Як оскаржити безпідставну відмову ТЦК у відстрочці — поради адвоката

Як оскаржити безпідставну відмову ТЦК у відстрочці — поради адвоката

Дата публікації: 10 лютого 2026 17:38
Чому відмовляють у відсрочці без причин - пояснення юриста
Робота з документами. Фото ілюстпративне: Житомирський ОТЦК та СП

В Україні трапляються випадки, коли військовозобов'язані, які мають законне право на відстрочку, отримують відмову від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Найдієвіший спосіб захистити свої права у разі безпідставної відмови — оскарження рішення у суді.

Про це розповів адвокат Роман Кичко в інтерв’ю "Українському Радіо", передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Чому відмовляють у відсрочці без причин

За словами адвоката, на практиці часто стикався з абсурдними ситуаціями, коли людина мала право на відстрочку, але комісія не оформляла її з незрозумілих причин. Суд, як правило, стає на бік військовозобов'язаного, скасовує відмову та зобов’язує видати відстрочку.

Адвокат додає, що перед зверненням до суду можна подати додаткові пояснення до заяви, особливо якщо документи містять неточності або норми закону допускають різне тлумачення, наприклад, щодо багатодітних сімей. Іноді це допомагає отримати відстрочку без судового втручання.

Проте Кичко застерігає, що якщо відмова повторюється після повторної подачі тих самих документів, шанс на позитивне рішення без суду мінімальний. У таких випадках єдиний ефективний варіант — звертатися до суду для захисту своїх прав і примусового оформлення відстрочки.

Нагадаємо, деякі компаніх можуть бронювати навіть тих, хто перебуває в розшуку, однак, таке бронювання буде тимчасовим: тривалістю в 45 днів.

Також стало відомо, що в Україні діятимуть нові правила бронювання

мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП юрист
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
