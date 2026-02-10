Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Как обжаловать безосновательный отказ ТЦК в отсрочке — советы адвоката

Как обжаловать безосновательный отказ ТЦК в отсрочке — советы адвоката

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 17:38
Почему отказывают в отсрочке без причин - объяснение юриста
Работа с документами. Фото иллюстпративное: Житомирский ОТЦК и СП

В Украине бывают случаи, когда военнообязанные, которые имеют законное право на отсрочку, получают отказ от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Самый действенный способ защитить свои права в случае безосновательного отказа — обжалование решения в суде.

Об этом рассказал адвокат Роман Кичко в интервью "Украинскому Радио", передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Почему отказывают в отсрочке без причин

По словам адвоката, на практике часто сталкивался с абсурдными ситуациями, когда человек имел право на отсрочку, но комиссия не оформляла ее по непонятным причинам. Суд, как правило, становится на сторону военнообязанного, отменяет отказ и обязывает выдать отсрочку.

Адвокат добавляет, что перед обращением в суд можно подать дополнительные пояснения к заявлению, особенно если документы содержат неточности или нормы закона допускают разное толкование, например, в отношении многодетных семей. Иногда это помогает получить отсрочку без судебного вмешательства.

Однако Кичко предостерегает, что если отказ повторяется после повторной подачи тех же документов, шанс на положительное решение без суда минимален. В таких случаях единственный эффективный вариант — обращаться в суд для защиты своих прав и принудительного оформления отсрочки.

Напомним, некоторые компани могут бронировать даже тех, кто находится в розыске, однако, такое бронирование будет временным: длительностью в 45 дней.

Также стало известно, что в Украине будут действовать новые правила бронирования.

мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП юрист
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации