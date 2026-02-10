Почему отказывают в отсрочке без причин - объяснение юриста

Работа с документами. Фото иллюстпративное: Житомирский ОТЦК и СП

В Украине бывают случаи, когда военнообязанные, которые имеют законное право на отсрочку, получают отказ от территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Самый действенный способ защитить свои права в случае безосновательного отказа — обжалование решения в суде.

Об этом рассказал адвокат Роман Кичко в интервью "Украинскому Радио", передает Новини.LIVE.

Почему отказывают в отсрочке без причин

По словам адвоката, на практике часто сталкивался с абсурдными ситуациями, когда человек имел право на отсрочку, но комиссия не оформляла ее по непонятным причинам. Суд, как правило, становится на сторону военнообязанного, отменяет отказ и обязывает выдать отсрочку.

Адвокат добавляет, что перед обращением в суд можно подать дополнительные пояснения к заявлению, особенно если документы содержат неточности или нормы закона допускают разное толкование, например, в отношении многодетных семей. Иногда это помогает получить отсрочку без судебного вмешательства.

Однако Кичко предостерегает, что если отказ повторяется после повторной подачи тех же документов, шанс на положительное решение без суда минимален. В таких случаях единственный эффективный вариант — обращаться в суд для защиты своих прав и принудительного оформления отсрочки.

