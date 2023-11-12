Як оскаржити рішення ВЛК — юрист назвав порядок дій

Військовий проходить ВЛК. Фото: mil.in.ua

Рішення Військово-лікарської комісії щодо придатності до проходження служби можна оскаржити. Проте навіть обмежена придатність до служби у воєнний час не є підставою для того, аби особу не мобілізували.

Про це розповів юрист Ярослав Турчин.

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"Проблема в тому, що відповідно до пункту "б" статті 30 в умовах воєнного стану для призову по мобілізації "Непридатність до військової служби або обмежена придатність" визначається індивідуально", — зазначив він.

За словами Турчина, дуже часто це означає, що особу визнають придатною до служби, адже "план з мобілізації ніхто не скасовував".

"Крім того, рішення ВЛК наразі перевіряються ВЛК вищого рівня, які також заряджені зрубати усіх, кого навіть ВЛК ТЦК та СП визнала непридатними або обмежено придатними", — уточнив юрист.

Він пояснив, що навіть обмежена придатність до служби у воєнний час не є підставою для того, аби особу не мобілізували. Формально така особа має бути направлена у підрозділи тилового забезпечення, штаб або інші органи військового управління, проте існують випадки направлення і в бойові підрозділи.

Як підтвердити діагноз на ВЛК

За словами юриста, щодо проходження ВЛК, то для підтвердження діагнозу на ВЛК, попередньо слід заручитись медичною документацією державного або комунального медичного закладу.

"Для більших шансів отримати відстрочку або бути визнаним непридатним подумайте про можливі супутні та додаткові хвороби, які підтверджуються історією хвороби за попередні роки. На жаль, наявність діагнозу, якщо він навіть буде підтверджений, недостатньо для того, щоб мати майже 100% гарантію не бути мобілізованим", — додав він.

Покрокові дії для оскарження рішення ВЛК

За словами іншого юриста Костянтина Гончаренка, спершу треба звернутися до місцевої ВЛК й отримати їх рішення, потім подайте скаргу до обласної ВЛК у канцелярію з копіями медичних довідок та очікуйте рішення, далі йдіть оскаржувати у центральну ВЛК при Міноборони та до суду.

Він зазначив, що на оскарження міської, обласної комісії ВЛК ви маєте 90 днів.

"За цей час вам необхідно письмово у довільній формі із зазначенням контактних даних на ім'я начальника військкомату звернутися з вимогою надати вам копію висновку ВЛК про ваше обстеження та придатність до служби, адже комісія мала відбуватись за вашої безпосередньої участі з видачею документів згідно з Наказом Міністерства оборони № 402", — уточнив Гончаренко.

Протягом 15 днів вам мають надати письмову відповідь згідно ст.11 ЗУ Про звернення громадян. Надалі необхідно оскаржити отримані документи у судовому порядку в адміністративному суді.

Також юрист порадив попередньо подати скаргу до обласного ТЦК СП та Міноборони, а також зафіксувати скаргу через урядовий контакт-центр за тел. 15-45 або письмово через сайт.

Паралельно вам варто подати заяву до поліції про підробку документів посадовими особами кримінальний злочин за ст. 358 КК, реєструєте в ЕРДР в порядку ст. 214 КПК України та отримуєте довідку про прийняття заяви.

Згодом направляєте поштою рекомендованим листом заяву до військкомату або особисто з відміткою штампа та вхідного номера на заяві, копію зі штампом вимагаєте надати вам. Всі документи зберігаєте, а листування проводите письмово для доказів у суді.

Нагадаємо, що в Україні було продовжено воєнний стан, що призвело до нових заходів з боку працівників ТЦК. Вони почали видавати повістки навіть тим чоловікам, які не зареєстровані у військовому обліку.