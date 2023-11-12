Как обжаловать решение ВВК — юрист назвал порядок действий

Военный проходит ВВК. Фото: mil.in.ua

Решение военно-врачебной комиссии о пригодности к прохождению службы можно обжаловать. Однако даже ограниченная пригодность к службе в военное время не является основанием для того, чтобы личность не мобилизовали.

Об этом рассказал юрист Ярослав Турчин.

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"Проблема в том, что в соответствии с пунктом "б" статьи 30 в условиях военного положения для призыва по мобилизации "Непригодность к военной службе или ограниченная пригодность" определяется индивидуально", — отметил он.

По словам Турчина, очень часто это означает, что личность признают годной к службе, ведь "план по мобилизации никто не отменял".

"Кроме того, решения ВВК проверяются ВВК высшего уровня, которые также заряжены срубить всех, кого даже ВВК ТЦК и СП признала непригодными или ограниченно пригодными", — уточнил юрист.

Он пояснил, что даже ограниченная пригодность к службе в военное время не является основанием для того, чтобы личность не мобилизовали. Формально такое лицо должно быть направлено в подразделения тылового обеспечения, штаб или другие органы военного управления, однако существуют случаи направления в боевые подразделения.

Как подтвердить диагноз на ВВК

По словам юриста, о прохождении ВВК для подтверждения диагноза на ВВК предварительно следует заручиться медицинской документацией государственного или коммунального медицинского учреждения.

"Для больших шансов получить отсрочку или быть признанным непригодным подумайте о возможных сопутствующих и дополнительных болезнях, подтверждаемых историей болезни за предыдущие годы. К сожалению, наличие диагноза, если он даже будет подтвержден, недостаточно для того, чтобы иметь почти 100% гарантию не быть мобилизованным", — добавил он.

Пошаговые действия по обжалованию решения ВВК

По словам другого юриста Константина Гончаренко, сначала нужно обратиться в местную ВВК и получить их решение, затем подайте жалобу в областную ВВК в канцелярию с копиями медицинских справок и ожидайте решения, далее идите обжаловать в центральную ВВК при Минобороны и в суд.

Он отметил, что на обжалование городской, областной комиссии ВВК у вас есть 90 дней.

"За это время вам необходимо письменно в произвольной форме с указанием контактных данных на имя начальника военкомата обратиться с требованием предоставить вам копию заключения ВВК о вашем обследовании и пригодности к службе, ведь комиссия должна была происходить при вашем непосредственном участии с выдачей документов согласно Приказу Министерства обороны № 402", — уточнил Гончаренко.

В течение 15 дней вам следует предоставить письменный ответ согласно ст.11 ЗУ "Об обращениях граждан". В дальнейшем необходимо обжаловать полученные документы в порядке в административном суде.

Также юрист посоветовал предварительно подать жалобу в областной ТЦК СП и Минобороны, а также зафиксировать жалобу через правительственный колл-центр по тел. 15-45 или письменно через сайт.

Параллельно вам следует подать заявление в полицию о подделке документов должностными лицами уголовное преступление по ст. 358 УК, регистрируетесь в ЭРДР в порядке ст. 214 УПК РФ и получаете справку о принятии заявления.

Впоследствии направляете по почте заказным письмом заявление в военкомат или лично с отметкой штампа и входящего номера на заявлении, копию со штампом требуете предоставить вам. Все документы храните, а переписку проводите в письменном виде для доказательств в суде.

Напомним, что в Украине было продолжено военное положение, что привело к новым мерам со стороны работников ТЦК. Они начали выдавать повестки даже тем мужчинам, которые не зарегистрированы на военном учете.