Військово-облікові документи, варіанти отримання

Громадяни України у ТЦК. Фото: Одеський ТЦК

Після чергових змін у законодавстві українські військовозобов’язані громадяни можуть отримати військовий квиток не у територіальному центрі комплектування, а у ЦНАПі. Для цього потрібно, аби усі військово-облікові дані громадянина були внесені чи актуалізовані в реєстрі "Оберіг".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айзазян.

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В українському військовому законодавстві відбулися зміни щодо отримання військово-облікових документів.

Відтепер військовий квиток із QR-кодом можна буде отримати не в територіальному центрі комплектування, а у будь-якому центрі надання адміністративних послуг.

Процес видачі військового квитка

Зазначається, що військовий документ у ЦНАПі можна отримати лише тоді, коли усі військово-облікові дані громадянина уже занесені в Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Після того, як ці дані підтягнуться в "Оберіг", адміністратор у ЦНАПі може роздрукувати паперовий документ і видати військовозобов’язаному.

Нагадаємо, відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги", при зверненні громадян за наданням якої-небудь послуги держава має право висувати свої умови для її надання, зокрема вимагати пред'явлення військово-облікового документа (військового квитка, тимчасового військового посвідчення тощо).

Раніше ми повідомляли, як застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+" змінив процес мобілізації в Україні.