Военно-учетные документы, варианты получения

Граждане Украины в ТЦК. Фото: Одесский ТЦК

После очередных изменений в законодательстве, украинские военнообязанные граждане могут получить военный билет не в территориальном центре комплектования, а в ЦПАУ. Для этого необходимо, чтобы все военно-учетные данные гражданина были внесены или актуализированы в реестре "Оберіг".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айзазян.

Читайте также:

Военные документы за пределами ТЦК

В украинском военном законодательстве произошли изменения по получению военно-учетных документов.

Теперь военный билет с QR-кодом можно будет получить не в территориальном центре комплектования, а в любом центре предоставления административных услуг.

Процесс выдачи военного билета

Отмечается, что военный документ в ЦПАУ можно получить только тогда, когда все военно-учетные данные гражданина уже занесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

После того, как эти данные подтянутся в "Оберіг", администратор ЦПАУ может распечатать бумажный документ и выдать военнообязанному.

Напомним, согласно Закону Украины "Об административных услугах", при обращении граждан за предоставлением какой-либо услуги государство вправе выдвигать свои условия для его предоставления, в частности требовать предъявления военно-учетного документа (военного билета, временного военного удостоверения и т.п.).

Ранее мы сообщали, как приложение для военнообязанных "Резерв+" изменило процесс мобилизации в Украине.