Як перевестися в іншу військову частину на підставі ВЛК

Військовослужбовець ЗСУ. Фото ілюстративне: пресслужба 24-ї ОМБр ім. Короля Данила

Чимало військовослужбовців Збройних сил України після проходження військово-лікарської комісії отримують висновок про придатність до тилової служби у підрозділах тилового забезпечення. Це може бути до прикладу ТЦК та СП, військові навчальні заклади, медичні, логістичні, зв’язкові та інші структури. Крім того, військовослужбовці мають право на переведення в інші військові частини через застосунок Армія+.

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Як перевестися в іншу військову частину через Армія+

Військовослужбовці мають право обіймати посади, які відповідають їхньому стану здоров'я та висновку ВЛК. У разі, якщо в наявній військовій частині відсутні відповідні вакансії, вони можуть скористатися правом на переведення до іншого підрозділу.

З метою спрощення та вдосконалення процедури переведення урядом розроблено механізм подання рапортів через портал "Армія+". Цей сервіс доступний для всіх військовослужбовців, які мають висновок ВЛК про придатність до тилової служби.

Відповідно до нового порядку, всі рапорти на переведення обробляє Кадровий центр ЗСУ. Розгляд триває до 72 годин з моменту подання документів через платформу.

Звернутися з рапортом можуть військовослужбовці, які:

мають висновок ВЛК про придатність до служби у тилових підрозділах або забезпеченні;

не обіймають посад, що відповідають їхньому стану здоров’я у поточній ВЧ;

отримали рекомендацію (відношення) від командира підрозділу, до якого бажають перевестися.

Документи для подання рапорту включають військовий квиток, висновок ВЛК та рекомендаційний лист. За відсутності підстав для відмови, рапорт погоджується Головнокомандувачем або Начальником штабу протягом 24 годин та передається для виконання командиру частини.

Підстави для відмови на переведення в іншу військову частину

Причиною відмови може бути лише відсутність висновку ВЛК, що підтверджує право на переведення. В інших випадках рапорт підписується та передається на реалізацію.

Нагадаємо, нещодавно застосунок Армія+ отримав важливе оновлення, яке значно спростить військовим процедуру переведення.

Також у Міноборони оприлюднили детальну інструкцію, як користуватися застосунком Армія+.