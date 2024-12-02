Как перевестись в другую воинскую часть на основании ВВК

Военнослужащий ВСУ. Фото иллюстративное: пресс-служба 24-й ОМБр им. Короля Даниила

Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины после прохождения военно-врачебной комиссии получают вывод о пригодности к тыловой службе в подразделениях тылового обеспечения. Это может быть например ТЦК и СП, военные учебные заведения, медицинские, логистические, связные и другие структуры. Кроме того, военнослужащие имеют право на перевод в другие воинские части через приложение Армия+ .

Как это сделать корректно – читайте дальше на Новини.LIVE.

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Как перевестись в другую воинскую часть через Армию+

Военнослужащие имеют право занимать должности, соответствующие их состоянию здоровья и заключению ВВК. В случае, если в имеющейся воинской части отсутствуют соответствующие вакансии, они могут воспользоваться правом на перевод в другое подразделение.

С целью упрощения и усовершенствования процедуры перевода правительством разработан механизм представления рапортов через портал "Армия+". Этот сервис доступен всем военнослужащим, имеющим заключение ВВК о пригодности к тыловой службе.

Согласно новому порядку все рапорты на перевод обрабатывает Кадровый центр ВСУ. Разбирательство длится до 72 часов с момента подачи документов через платформу.

Обратиться с рапортом могут военнослужащие, которые:

имеют заключение ВВК о пригодности к службе в тыловых подразделениях или обеспечении;

не занимают должностей, соответствующих их состоянию здоровья в текущей ВЧ;

получили рекомендацию (отношение) от командира подразделения, к которому желают перевестись.

Документы для представления рапорта включают военный билет, заключение ВВК и рекомендательное письмо. При отсутствии оснований для отказа рапорт соглашается Главнокомандующим или Начальником штаба в течение 24 часов и передается для выполнения командиру части.

Основания для отказа в переводе в другую воинскую часть

Причиной отказа может быть только отсутствие заключения ВВК, что подтверждает право на перевод. В других случаях рапорт подписывается и передается в реализацию.

Напомним, недавно приложение Армия+ получило важное обновление, которое значительно упростит военным процедуру перевода.

Также в Минобороны обнародовали подробную инструкцию, как использовать приложение Армия+ .