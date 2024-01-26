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Как перевестись на службу домой — перечень действий от адвоката

26 января 2024 00:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как перевестись на службу домой — перечень действий от адвоката
Военный Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Во время военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если они пригодны к службе и не имеют права на отсрочку. Однако военные, имеющие такое право из-за принадлежности к определенным категориям, могут перевестись из других частей домой.

О перечне действий перевода на службу домой рассказала адвокат Наталья Лисова.

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Как перейти на службу по месту жительства

Лисова разъяснила военнослужащим, которые уже были отправлены на службу в другое место, как воспользоваться правом на службу по месту жительства, если такое право у них есть.

"Любое основание должно быть подтверждено соответствующими документами, удостоверенные копии которых необходимо добавить в рапорт о переводе", — отметила адвокат.

Таким образом, чтобы перевестись на службу по месту жительства, перечень действий таков:

  1. При наличии соответствующих оснований военнослужащий имеет право подать рапорт и документы, подтверждающие данные обстоятельства, командиру по команде с просьбой перевода в воинскую часть по месту жительства.
  2. Перевод может быть затруднен отсутствием вакантных должностей в другой воинской части по этому месту жительства.
  3. Следует получить заблаговременное отношение в той воинской части, куда планируется перевод, и приобщить его к рапорту.

Кто имеет право на отсрочку

Напомним, кого не призовут на службу в феврале 2024 года, читайте в материале Новини.LIVE. На отсрочку оказывают влияние здоровье, семейные обстоятельства и профессия.

Также мы сообщали, что есть категории граждан, имеющих право на отсрочку, в частности из-за ухода за родителями с инвалидностью. Юрист Андрей Топчий рассказал о важных нюансах получения отсрочки от мобилизации именно для этой категории украинцев.

Добавим, что довольно часто представители ТЦК и СП настаивают, чтобы лицо перед получением отсрочки прошло военно-врачебную комиссию, и только потом будет рассмотрено заявление об отсрочке от мобилизации. Адвокат Роман Симутин рассказал, насколько такие действия военкомов законны и что делать военнообязанным мужчинам, которым отказывают в получении отсрочки без ВВК.

украинцы
здоровье
военный призыв
мобилизация
война в Украине
военнообязанные
війна
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