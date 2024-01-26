Как перевестись на службу домой — перечень действий от адвоката
Во время военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если они пригодны к службе и не имеют права на отсрочку. Однако военные, имеющие такое право из-за принадлежности к определенным категориям, могут перевестись из других частей домой.
О перечне действий перевода на службу домой рассказала адвокат Наталья Лисова.
Как перейти на службу по месту жительства
Лисова разъяснила военнослужащим, которые уже были отправлены на службу в другое место, как воспользоваться правом на службу по месту жительства, если такое право у них есть.
"Любое основание должно быть подтверждено соответствующими документами, удостоверенные копии которых необходимо добавить в рапорт о переводе", — отметила адвокат.
Таким образом, чтобы перевестись на службу по месту жительства, перечень действий таков:
- При наличии соответствующих оснований военнослужащий имеет право подать рапорт и документы, подтверждающие данные обстоятельства, командиру по команде с просьбой перевода в воинскую часть по месту жительства.
- Перевод может быть затруднен отсутствием вакантных должностей в другой воинской части по этому месту жительства.
- Следует получить заблаговременное отношение в той воинской части, куда планируется перевод, и приобщить его к рапорту.
Кто имеет право на отсрочку
Напомним, кого не призовут на службу в феврале 2024 года, читайте в материале Новини.LIVE. На отсрочку оказывают влияние здоровье, семейные обстоятельства и профессия.
Также мы сообщали, что есть категории граждан, имеющих право на отсрочку, в частности из-за ухода за родителями с инвалидностью. Юрист Андрей Топчий рассказал о важных нюансах получения отсрочки от мобилизации именно для этой категории украинцев.
Добавим, что довольно часто представители ТЦК и СП настаивают, чтобы лицо перед получением отсрочки прошло военно-врачебную комиссию, и только потом будет рассмотрено заявление об отсрочке от мобилизации. Адвокат Роман Симутин рассказал, насколько такие действия военкомов законны и что делать военнообязанным мужчинам, которым отказывают в получении отсрочки без ВВК.
Читайте Новини.LIVE!