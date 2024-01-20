Мобілізація в Україні 2024 — чи дадуть відстрочку через інвалідність батьків

Військовозобов'язаний оновлює дані у територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/ЖОТЦК та СП

В Україні на час повномасштабної війни, яку розпочала росія, діють воєнний стан та загальна мобілізація. У цей особливий період військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути призвані на військову службу. Водночас є категорії громадян, які мають право на відстрочку, зокрема це стосується чоловіків, які доглядають батьків з інвалідністю.

Про важливі нюанси отримання відстрочки від мобілізації саме для цієї категорії українців, розповів юрист Андрій Топчій.

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Правозахисник звернув увагу, що відповідно до ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову не підлягають особи:

які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю;

які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати.

Тобто, як пояснює юрист, військовозобов'язаний має право на відстрочку від призову на військову службу, якщо більше ніхто не може доглядати його близьких родичів з інвалідністю. До прикладу, брат чи сестра.

Чоловік доглядає за батьком з інвалідністю. Фото: shutterstock.com

Виїзд за кордон чоловіків, які доглядають за родичами з інвалідністю та мають відстрочку

Андрій Топчий пояснив, що виїхати з країни можуть чоловіки, які мають одного зі своїх батьків чи батьків дружини з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи та супроводжують таку особу для виїзду за межі України.

При цьому необхідно мати при собі наступні документи:

що підтверджують родинні зв'язки;

що підтверджують наявність інвалідності у особи (до прикладу, пенсійне посвідчення);

що підтверджують спільне проживання (їх задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) збігається із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) їх батьків чи батьків дружини/чоловіка).

Крім цього, зверніть увагу на те, що останнім часом на кордоні вимагають відстрочку з ТЦК, проставлену у відповідному військово-обліковому документі.

Раніше ми інформували, що робити, якщо вам відмовили в отриманні відстрочки від мобілізації без проходження ВЛК.

Нагадаємо, ми повідомляли, хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації.

Також ми писали, чи можуть служити в ЗСУ чоловіки з інвалідністю II групи.