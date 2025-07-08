Переведення військового за сімейних обставин - як перевестись у тиловий підрозділ

Український військовослужбовець. Фото: 22 ОМБр

Військовослужбовець Збройних сил України, дружина якого вагітна третьою дитиною, може спробувати перевестись у тиловий підрозділ за сімейними обставинами. Але таке рішення командира його військової частини є правом, а не обов’язком.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Право командира, а не обов’язок

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи може військовослужбовець перевести із бойового підрозділу в тил через сімейні обставини (третя вагітність дружини).

"Ваш чоловік має право подати рапорт до командира частини на переміщення до іншої військової частини у зв'язку із сімейними обставинами", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Але, підкреслив юрист, погодження такого рапорту є правом командира, а не його обов'язком.

Обов’язкові умови для переведення

Айвазян наголосив, що для правильного та якнайскорішого переведення військовослужбовцю потрібно виконати три обов’язкові умови.

Він повинен:

мати відношення від тої частини, куди треба перевестися;

мати підстави для переміщення;

довести необхідність переміщення командиру своєї частини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли військового не можуть перевести у інший підрозділ без його згоди.

Додамо, ми повідомляли про те, коли військовослужбовця можуть перевести на нижчу посаду.