Перевод военного по семейным обстоятельствам - как перевестись в тыловое подразделение

Как перевестись в тыл по семейным обстоятельствам
Военнослужащий Вооруженных сил Украины, жена которого беременна третьим ребенком, может попытаться перевестись в тыловое подразделение по семейным обстоятельствам. Но такое решение командира его воинской части является правом, а не обязанностью.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Право командира, а не обязанность
К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, может ли военнослужащий перевести из боевого подразделения в тыл по семейным обстоятельствам (третья беременность жены).
"Ваш муж имеет право подать рапорт командиру части на перемещение в другую воинскую часть в связи с семейными обстоятельствами", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.
Но, подчеркнул юрист, согласование такого рапорта является правом командира, а не его обязанностью.
Обязательные условия для перевода
Айвазян отметил, что для правильного и скорейшего перевода военнослужащему нужно выполнить три обязательных условия.
Он должен:
- иметь отношение от той части, куда надо перевестись;
- иметь основания для перемещения;
- доказать необходимость перемещения командиру своей части.
Напомним, мы ранее писали о том, когда военного не могут перевести в другое подразделение без его согласия.
Добавим, мы сообщали о том, когда военнослужащего могут перевести на более низкую должность.
Читайте Новини.LIVE!