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Как перевестись в тыл по семейным обстоятельствам

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 20:00
Перевод военного по семейным обстоятельствам - как перевестись в тыловое подразделение
Украинский военнослужащий. Фото: 22 ОМБр

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, жена которого беременна третьим ребенком, может попытаться перевестись в тыловое подразделение по семейным обстоятельствам. Но такое решение командира его воинской части является правом, а не обязанностью.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Право командира, а не обязанность

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, может ли военнослужащий перевести из боевого подразделения в тыл по семейным обстоятельствам (третья беременность жены).

"Ваш муж имеет право подать рапорт командиру части на перемещение в другую воинскую часть в связи с семейными обстоятельствами", — подчеркнул в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Но, подчеркнул юрист, согласование такого рапорта является правом командира, а не его обязанностью.

Обязательные условия для перевода

Айвазян отметил, что для правильного и скорейшего перевода военнослужащему нужно выполнить три обязательных условия.

Он должен:

  • иметь отношение от той части, куда надо перевестись;
  • иметь основания для перемещения;
  • доказать необходимость перемещения командиру своей части.

Напомним, мы ранее писали о том, когда военного не могут перевести в другое подразделение без его согласия.

Добавим, мы сообщали о том, когда военнослужащего могут перевести на более низкую должность.

ВСУ армия военные военнослужащие семейные обстоятельства
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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