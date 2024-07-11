Мобілізація в Україні — як перевірити наявність штрафів від ТЦК в режимі онлайн

Чоловік працює на ноутбуці. Фото: depositphotos.com

В Україні для порушників військового обліку передбачене адміністративне покарання у вигляді штрафів. Грошове стягнення накладається уповноваженими особами ТЦК та СП. Наразі військовозобов'язані українці можуть перевірити наявність у себе штрафів від ТЦК не виходячи з дому кількома способами.

Читайте також:

Як саме можна перевірити наявність штрафів від ТЦК та СП в режимі онлайн, розповідаємо далі в матеріалі.

Як перевірити себе онлайн в реєстрі боржників

В Україні працює так звана Автоматизована система виконавчого провадження — програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу.

Кожен громадянин може перевірити, чи є у нього штрафи, зокрема за ухиляння від мобілізації. Інструкцію, як це швидко та просто зробити надало Міністерство юстиції на офіційному сайті.

Пошук інформації через Автоматизовану систему виконавчого провадження здійснюється за такими параметрами:

Прізвище, ім'я, по батькові; Число, місяць, рік народження боржника — фізичної особи та прізвище, ім'я, по батькові (за його наявності) стягувача — фізичної особи; Найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань для юридичної особи — боржника та стягувача; Номер виконавчого провадження.

Чоловік дивиться інформацію в інтернеті. Фото: depositphotos.com

Як перевірити наявність штрафів в Opendatabot

Військовозобов'язані українці можуть перевірити наявність у себе штрафів від ТЦК ще одним способом — за допомогою сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній і судового реєстру Opendatabot.

Щоб отримати інформацію про штрафи за невиконання вимог законодавства з військового обліку, громадянам потрібно ввести такі дані на сайті:

свої ПІБ;

дату народження.

А за результатом перевірки особа отримає довідку про відсутність або наявність відкритих щодо неї виконавчих проваджень.

Військовозобов'язаний в ТЦК. Фото: google.com

Які передбачені штрафи за порушення військового обліку 2024 року

На сьогодні штрафи складають від 17 тис. до 34 тис. грн за:

неявку до ТЦК за повісткою;

ухилення від постановки на військовий облік;

несвоєчасне оновлення даних в ТЦК та СП.

Підприємства, які порушуватимуть або ігноруватимуть необхідність ведення військового обліку працівників, штрафуватимуть на суму від 34 000 до 59 500 грн.

Варто зауважити, якщо особа не сплатить штраф за ухиляння від мобілізації, їй може загрожувати арешт коштів на рахунках, списання коштів з цих рахунків, а також арешт майна з метою його подальшої реалізації.

Раніше ми писали, скільки штрафів виписали ТЦК військовозобов'язаним чоловікам за 2024 рік.

Нагадаємо, ми повідомляли, як можна уникнути штрафу за порушення військового обліку.

Також ми інформували, чи треба нести довідку про несудимість до ТЦК, якщо у "Резерв+" з'явився статус "у розшуку".