Мобилизация в Украине — как проверить наличие штрафов от ТЦК в режиме онлайн

Человек работает на ноутбуке. Фото: depositphotos.com

В Украине для нарушителей военного учета предусмотрено административное наказание в виде штрафов. Денежное взыскание налагается уполномоченными лицами ТЦК и СП. В настоящее время военнообязанные украинцы могут проверить наличие у себя штрафов от ТЦК не выходя из дома несколькими способами.

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Как можно проверить наличие штрафов от ТЦК и СП в режиме онлайн, рассказываем далее в материале.

Как проверить себя онлайн в реестре должников

В Украине работает так называемая Автоматизированная система исполнительного производства — программа, обеспечивающая сбор, хранение, учет, поиск, предоставление сведений об исполнительном производстве, формирование Единого реестра должников и защита от несанкционированного доступа.

Каждый гражданин может проверить, есть ли у него штрафы, в частности, за уклонение от мобилизации. Инструкцию, как это быстро и просто сделать предоставило Министерство юстиции на официальном сайте.

Поиск информации через Автоматизированную систему исполнительного производства осуществляется по следующим параметрам:

Фамилия Имя Отчество; Число, месяц, год рождения должника — физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя — физического лица; Наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований для юридического лица — должника и взыскателя; Номер исполнительного производства.

Человек смотрит информацию в интернете. Фото: depositphotos.com

Как проверить наличие штрафов в Opendatabot

Военнообязанные украинцы могут проверить наличие у себя штрафов от ТЦК еще одним способом — с помощью сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра Opendatabot.

Чтобы получить информацию о штрафах за невыполнение требований законодательства по военному учету, гражданам нужно ввести следующие данные на сайте:

свои ФИО;

дату рождения.

А по результату проверки лицо получит справку об отсутствии или наличии открытых по нему исполнительных производств.

Военнообязанный в ТЦК. Фото: google.com

Какие предусмотрены штрафы за нарушение военного учета в 2024 году

На сегодня штрафы составляют от 17 тыс. до 34 тыс. грн за:

неявку в ТЦК по повестке;

уклонение от постановки на военный учет;

несвоевременное обновление данных в ТЦК и СП.

Предприятия, которые будут нарушать или игнорировать необходимость военного учета работников, будут штрафовать на сумму от 34 000 до 59 500 грн.

Следует заметить, если лицо не уплатит штраф за уклонение от мобилизации, ему может грозить арест средств на счетах, списание средств с этих счетов, а также арест имущества с целью его дальнейшей реализации.

Ранее мы писали, сколько штрафов выписали ТЦК военнообязанным мужчинам за 2024 год.

Напомним, мы сообщали, как можно избежать штрафа за нарушение военного учета

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