Мобілізація в Україні 2024 — як дізнатися, що ТЦК виписав вам штраф

Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

За порушення правил військового обліку та недотримання загальних правил мобілізації під час дії воєнного стану в Україні передбачена адміністративна відповідальність. Військовозобов'язаним чоловікам може загрожувати штраф від 17 тис. грн. Проте, трапляються непоодинокі випадки, коли громадяни навіть не знають, що до них застосували штрафні санкції.

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Які є способи дізнатися про штрафи від ТЦК

Так, за словами правознавиці, є три варіанти, як можна перевірити застосування санкційних механізмів:

1. Особисте прибуття до ТЦК та СП

Вам необхідно прийти саме у свій ТЦК, де ви стоїте на військовому обліку. Співробітники територіального центру мають поінформувати, чи був накладений штраф. Якщо так, то, відповідно до норм КУпАП, вони зобов'язані надати копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

2. Перевірка Реєстру виконавчих проваджень

Реєстр виконавчих проваджень — автоматизована система даних, яка доступна для використання і роботи в електронному варіанті. Для того щоб скористатися його функціями не потрібно проходити процес реєстрації, а вся інформація, що відображається, є актуальною на момент запиту.

3. Перевірка у застосунку "Дія"

Це один з найпростіших способів перевірити наявність відкритого виконавчого провадження. Для цього необхідно:

перейти в розділ Сервіси;

обрати розділ виконавчі провадження;

якщо провадження буде відкрито приватним чи державним виконавцем, то застосунок його відобразить.

Застосунок дія на телефоні. Фото: diia.gov.ua

Що робити, якщо у вас є штраф від ТЦК

Перш за все, слід дізнатися, за які саме дії ТЦК притягнули вас до адмінвідповідальності. Якщо ви вчасно оновили дані, не ігнорували повістки, то маєте право оскаржити штраф. Проте, на це є 10 днів з моменту винесення постанови про притягнення особи до адмінвідповідальності.

Якщо такий термін пропущено, то також необхідно подати до судової інстанції заяву щодо поновлення строку на оскарження постанови. Звернутися можна до судової інстанції за місцем реєстрації або за місцем перебування ТЦК та СП.

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