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Штрафу за порушення військового обліку можна уникнути — хто і як може це зробити

4 липня 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — хто може уникнути штрафу за порушення військового обліку
Військовозобов'язаному виписують повістку на вулиці. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Відповідно до нового закону про мобілізацію, військовозобов'язаному українцю, який ухиляється від виконання правил військового обліку, загрожує штраф від 17 тис. грн. Проте, деякі громадяни, які не оновили свої військово-облікові дані для ТЦК та СП до 16 липня, зможуть уникнути покарання. 

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Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю "Армія ТБ".

Так, оновити дані до 16 липня зобов'язує закон №3633-ІХ, який набув чинності 18 травня 2024 року. Якщо військовозобов'язана особа проігнорувала вимогу, працівник ТЦК може скласти постанову про притягнення до відповідальності за неоновлення військово-облікових даних. 

Але є важливий нюанс, таку постанову він може скласти тільки після того, як переконається, що інформації про особу-порушника немає в жодному реєстрі.

Таким чином, якщо працівник ТЦК знайде інформацію про людину в реєстрах, то така особа зможе уникнути штрафу за порушення військового обліку. 

"Ми зараз внесли норму, що штраф накладається лише на тих осіб, які ухиляються від військового обліку, по яких немає інтеграції з іншими реєстрами. Наприклад, якщо є інтеграція з реєстром місця проживання і ми можемо зробити запити щодо людини й отримати дані про місце проживання, то людина нічого не порушує, не приходячи й не оновлюючи дані про місце проживання", — пояснила Катерина Черногоренко.

 

Раніше ми повідомляли, чи треба нести довідку про несудимість до ТЦК, якщо у "Резерв+" з'явився статус "у розшуку".

Нагадаємо, ми писали, яке очікує покарання на військовозобов'язаного, який надав фейкову адресу в "Резерв+".

Також ми інформували, які дані містить база МВС "Армор", як порушник військового обліку там опиняється та чи можна видалити інформацію.

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