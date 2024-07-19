Зміна місця обліку військовозобов'язаних в особливий період

У одному із ТЦК. Фото: smr.gov.ua

Навіть в умовах воєнного стану та великої кількості внутрішньо переміщених осіб неможливо стати на військовий облік будь-де, за бажанням самого військовозобов’язаного. Громадянин може змінити ТЦК лише за умови зміни місця фактичного проживання чи формальної реєстрації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Військовий облік обов’язковий

Усі військовозобов’язані громадяни України в нинішніх умовах мають перебувати на військовому обліку.

Це стосується як громадян, які проживають за місцем державної реєстрації, так і внутрішньо переміщених осіб, які змушені були змінити місце фактичного проживання через розв’язану Російською Федерацією війну.

У який ТЦК звертатися, аби стати на чи змінити місце обліку

Юрій Айвазян наголосив, що військовий облік відбувається у суворій відповідності до норм законодавства. Зокрема, неможливо, змінити ТЦК за бажанням самого військовозобов’язаного.

"У будь який ТЦК не можна стати на облік. Потрібно ставати на облік у ТЦК або за місцем реєстрації, або за місцем фактичного проживання", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, що військовозобов’язані громадяни можуть стати на військовий облік за місцем фактичного проживання. Для цього вони повинні повідомити ТЦК за місцем попередньої реєстрації про взяття на облік рекомендованим листом.

Додамо, що в Україні з 18 травня набув чинності новий закон про мобілізацію. Він містить низку нових норм, які стосуються і видачі повісток і запровадження величезних штрафів за неявку в ТЦК.