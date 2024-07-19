Смена места учета военнообязанных в особый период

Как во время войны происходит смена места военного учета
Даже в условиях военного положения и большого количества внутренне перемещенных лиц невозможно встать на военный учет в любом месте, по желанию самого военнообязанного. Гражданин может изменить ТЦК только при изменении места фактического проживания или формальной регистрации.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Военный учет обязателен
Все военнообязанные граждане Украины в нынешних условиях должны состоять на военном учете.
Это касается как граждан, проживающих по месту государственной регистрации, так и внутренне перемещенных лиц, вынужденных изменить место фактического проживания из-за развязанной Российской Федерацией войны.
В какой ТЦК обращаться, чтобы стать или изменить место учета
Юрий Айвазян подчеркнул, что военный учет происходит в строгом соответствии с нормами законодательства. В частности, невозможно изменить ТЦК по желанию самого военнообязанного.
"В любой ТЦК нельзя встать на учет. Нужно становиться на учет в ТЦК либо по месту регистрации, либо по месту фактического проживания", — подчеркнул юрист.
Напомним, что военнообязанные граждане могут встать на военный учет по месту фактического проживания. Для этого они должны уведомить ТЦК по месту предварительной регистрации о взятии на учет заказным письмом.
Добавим, что в Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он содержит ряд новых норм, касающихся и выдачи повесток и введения огромных штрафов за неявку в ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!