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Как во время войны происходит смена места военного учета

19 июля 2024 16:13
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Смена места учета военнообязанных в особый период
В одном из ТЦК. Фото: smr.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Даже в условиях военного положения и большого количества внутренне перемещенных лиц невозможно встать на военный учет в любом месте, по желанию самого военнообязанного. Гражданин может изменить ТЦК только при изменении места фактического проживания или формальной регистрации.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Все военнообязанные граждане Украины в нынешних условиях должны состоять на военном учете.

Это касается как граждан, проживающих по месту государственной регистрации, так и внутренне перемещенных лиц, вынужденных изменить место фактического проживания из-за развязанной Российской Федерацией войны.

В какой ТЦК обращаться, чтобы стать или изменить место учета

Юрий Айвазян подчеркнул, что военный учет происходит в строгом соответствии с нормами законодательства. В частности, невозможно изменить ТЦК по желанию самого военнообязанного.

"В любой ТЦК нельзя встать на учет. Нужно становиться на учет в ТЦК либо по месту регистрации, либо по месту фактического проживания", — подчеркнул юрист.

Напомним, что военнообязанные граждане могут встать на военный учет по месту фактического проживания. Для этого они должны уведомить ТЦК по месту предварительной регистрации о взятии на учет заказным письмом.

Добавим, что в Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он содержит ряд новых норм, касающихся и выдачи повесток и введения огромных штрафов за неявку в ТЦК.

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