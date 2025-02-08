Заява на продовження відстрочки 2025 — як та коли написати, зразок та правила

Чоловік оформлює відстрочку в ТЦК. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

В Україні продовжили термін дії воєнного стану та загальної мобілізації до 9 травня 2025 року. У зв'язку з цим військовозобов'язані громадяни, у яких строк відстрочок закінчується, повинні подати заяву на її продовження.

Як подати заяву на продовження відстрочки, який вигляд вона повинна мати та які ще нюанси слід врахувати військовозобов'язаним, пише "Факти ICTV".

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Коли потрібно подавати заяву на продовження відстрочки

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №560, відстрочка діє лише до закінчення дії указу про проведення мобілізації (до трьох місяців), а далі її треба оновлювати, подавши (надіславши) на розгляд комісії ТЦК заяву у паперовій або електронній формі на продовження строку дії відстрочки.

Відтермінування бажано поновити ще до того, як воно стане недійсним. Адже розгляд заяви може зайняти певний час. Проте є можливість це зробити й пізніше.

Зазначимо, строки чинності відстрочок для більшості військовозобов'язаних спливли 7 лютого. А з 8 лютого набуває чинності ЗУ "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" до 9 травня 2025 року.

Важливо: на час розгляду документів на відстрочку мобілізація не дозволяється. При цьому певні строки розгляду не встановлені.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

Нюанси продовження відстрочки від мобілізації — чи потрібно заново подавати документи

Військовозобов'язаним, які раніше вже отримували відстрочку, не потрібно подавати заново ті ж документи, якщо обставини не змінились. Оскільки постанова №560 цього не вимагає.

Проте, якщо обставини можуть змінитися (наприклад, для отримання відстрочки студентами чи викладачами), тоді необхідно підготувати відповідні документи.

Чи потрібно подавати повний пакет документів саме у вашому випадку, краще уточнити в ТЦК та СП. Якщо така необхідність є, то окрім заяви потрібно подати засвідчені копії документів, що підтверджують право на відстрочку. Перелік документів залежить від конкретних підстав для відстрочки.

Як написати заяву на продовження відстрочки — зразок заяви

Зразок заяви можна знайти у додатку 4 вищезгаданої постанови. Заява на продовження відстрочки обов'язково повинна містити:

1. Адресат заяви

Голові комісії ТЦК або відповідного органу.

2. Особисті дані заявника

Треба вказати наступні дані:

прізвище, ім'я, по батькові;

індивідуальний податковий номер;

адреса місця проживання;

адреса електронної пошти;

контактний номер телефону.

3. Назва документа — "ЗАЯВА"

4. Основний текст заяви

Слід вказати наступне:

ПІБ і дату народження;

що отримав відстрочку від призову на військову службу (дата та законні підстави);

термін дії відстрочки (до якої дати);

посилання на Постанову КМУ № 560, яка передбачає можливість продовження відстрочки;

що строк мобілізації був продовжений указом Президента України (номер і дата указу);

що обставини, через які була отримана відстрочка, не змінилися;

просити продовжити строк дії відстрочки та оформити відповідну довідку;

просити повідомити результати розгляду заяви.

5. Дата подання заяви

6. Підпис заявника

Зразок заяви на продовження відстрочки має такий вигляд:

Порядок подання заяви на продовження відстрочки

Згідно з постановою №560, подати заяву можна:

особисто;

надіслати поштою до відповідного ТЦК та СП;

через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста Резерв+ (наразі проводиться бета-тестування сервісу).

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