Відстрочка від мобілізації — хто може отримати у лютому 2025

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ДОТЦК та СП/Facebook

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких призову на військову службу підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Законодавством передбачено, що за певних обставин такі громадяни можуть бути звільнені від мобілізації. Для цього їм необхідно оформити відстрочку у ТЦК та СП.

Хто з чоловіків може отримати відстрочку у лютому 2025 року, розповідаємо далі в матеріалі.

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Хто має право на відстрочку від мобілізації у лютому 2025 року

Усі категорії громадян України, які мають право бути звільнені від призову, визначені у ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відстрочка за сімейними обставинами надається особам, які:

є багатодітними батьками (троє та більше дітей, за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів);

батьки-одинаки, які виховують дитину/дітей до 18 років (за умови, що інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти);

мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;

виховують дитину з тяжким захворюванням;

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

опікуються дитиною віком до 18 років, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування;

піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;

є опікунами особи, визнаної судом недієздатною;

мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

є членами родини другого ступеня споріднення та здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);

втратили близького родича на війні (чоловіка, дружину, сина, дочку, батька, мати, діда, бабусю, рідних або повнорідних чи неповнорідних братів або сестер). Мова йде про зниклих безвісти або тих, хто загинув під час бойових дій;

мають близького родича, якому посмертно присвоєно звання Герой України.

Військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube

Відстрочку через професію можуть отримати:

заброньовані працівники підприємствами, установами та організаціями;

наукові працівники з науковим ступенем або вченим званням;

викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням;

викладачі училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше за основним місцем роботи;

народні депутати;

керівники міністерств або їх заступники;

судді;

працівники державних органів, які займають керівні посади або їх заступники;

державні службовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів;

державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів;

дипломатичні службовці;

працівники органів військового управління (органів управління).

Також на відстрочку від мобілізації мають право:

особи з інвалідністю I, II, III групи;

особи, які були звільнені з полону (можуть бути призвані лише за їхньою згодою);

здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий.

Варто також нагадати, що відстрочка від мобілізації не надається на безстроковий час — її потрібно подовжувати в зазначені терміни. Перевірити, чи діє відстрочка, також можна через мобільний додаток "Резерв+", зробити це можуть усі категорії військовозобов'язаних.

Військовозобов'язаний оформлює відстрочку в ТЦК. Фото: google.com

Зміни та нові правила щодо отримання броні у лютому 2025 року

У листопаді 2024 року була ухвалена постанова Кабінету Міністрів України №1332, яка ввела нові правила бронювання працівників. Відтепер відстрочки, видані Міністерством економіки або через портал "Дія", дійсні лише до 28 лютого 2025 року.

Таким чином, щоб надавати працівникам бронювання, підприємства, установи та організації, які визнані критично важливими, зобов'язані підтвердити свій статус до вищезазначеної дати. Якщо цього не зробити, відстрочки втратять чинність.

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