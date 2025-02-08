Заявление на продление отсрочки 2025 — как и когда написать, образец и правила

Как подать заявление на продление отсрочки — образец и правила
В Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 9 мая 2025 года. В связи с этим военнообязанные граждане, у которых срок отсрочек истекает, должны подать заявление на ее продление.
Как подать заявление на продление отсрочки, как она должна выглядеть и какие еще нюансы следует учесть военнообязанным, пишет "Факти ICTV".
Когда нужно подавать заявление на продление отсрочки
В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №560, отсрочка действует только до окончания действия указа о проведении мобилизации (до трех месяцев), а затем ее нужно обновлять, подав (отправив) на рассмотрение комиссии ТЦК заявление в бумажной или электронной форме на продление срока действия отсрочки.
Отсрочку желательно возобновить еще до того, как она станет недействительной. Ведь рассмотрение заявления может занять время. Однако есть возможность это сделать и позже.
Отметим, сроки отсрочки для большинства военнообязанных истекли 7 февраля. А с 8 февраля вступает в силу ЗУ "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" до 9 мая 2025 года.
Важно: при рассмотрении документов на отсрочку мобилизация не разрешается. При этом сроки рассмотрения не установлены.
Нюансы продления отсрочки от мобилизации — нужно ли снова подавать документы
Военнообязанным, ранее уже получавшим отсрочку, не нужно подавать заново те же документы, если обстоятельства не изменились. Поскольку постановление №560 этого не требует.
Однако если обстоятельства могут измениться (например, для получения отсрочки студентам или преподавателям), тогда необходимо подготовить соответствующие документы.
Следует ли подавать полный пакет документов именно в вашем случае, лучше уточнить в ТЦК и СП. Если такая необходимость есть, то, кроме заявления, нужно подать заверенные копии документов, подтверждающих право на отсрочку. Список документов зависит от конкретных оснований для отсрочки.
Как написать заявление на продление отсрочки – образец заявления
Образец заявления можно найти в приложении 4 вышеупомянутого постановления. Заявление на продление отсрочки обязательно должно содержать:
1. Адресат заявления
Главе комиссии ТЦК или соответствующего органа.
2. Личные данные заявителя
Следует указать следующие данные:
- фамилия, имя, отчество;
- индивидуальный налоговый номер;
- адрес места жительства;
- адрес электронной почты;
- номер телефона.
3. Название документа — "ЗАЯВЛЕНИЕ"
4. Основной текст заявления
Следует указать следующее:
- ФИО и дату рождения;
- получил отсрочку от призыва на военную службу (дата и законные основания);
- срок действия отсрочки (до какой даты);
- ссылку на Постановление КМУ № 560, предусматривающую возможность продления отсрочки;
- что срок мобилизации был продлен указом Президента Украины (номер и дата указа);
- что обстоятельства, по которым была получена отсрочка, не изменились;
- просить продлить срок действия отсрочки и оформить соответствующую справку;
- просить сообщить о результатах рассмотрения заявления.
5. Дата подачи заявления
6. Подпись заявителя
Образец заявления на продление отсрочки выглядит так:
Порядок подачи заявления на продление отсрочки
Согласно постановлению №560, подать заявление можно:
- лично;
- отправить по почте в соответствующий ТЦК и СП;
- через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста Резерв+ (сейчас проводится бета-тестирование сервиса).
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