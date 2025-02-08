Заявление на продление отсрочки 2025 — как и когда написать, образец и правила

Мужчина оформляет отсрочку в ТЦК. Фото: pokrovsk-rada.gov.ua

В Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 9 мая 2025 года. В связи с этим военнообязанные граждане, у которых срок отсрочек истекает, должны подать заявление на ее продление.

Как подать заявление на продление отсрочки, как она должна выглядеть и какие еще нюансы следует учесть военнообязанным, пишет "Факти ICTV".

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Когда нужно подавать заявление на продление отсрочки

В соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №560, отсрочка действует только до окончания действия указа о проведении мобилизации (до трех месяцев), а затем ее нужно обновлять, подав (отправив) на рассмотрение комиссии ТЦК заявление в бумажной или электронной форме на продление срока действия отсрочки.

Отсрочку желательно возобновить еще до того, как она станет недействительной. Ведь рассмотрение заявления может занять время. Однако есть возможность это сделать и позже.

Отметим, сроки отсрочки для большинства военнообязанных истекли 7 февраля. А с 8 февраля вступает в силу ЗУ "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" до 9 мая 2025 года.

Важно: при рассмотрении документов на отсрочку мобилизация не разрешается. При этом сроки рассмотрения не установлены.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: facebook.com/ZolochivRCZ

Нюансы продления отсрочки от мобилизации — нужно ли снова подавать документы

Военнообязанным, ранее уже получавшим отсрочку, не нужно подавать заново те же документы, если обстоятельства не изменились. Поскольку постановление №560 этого не требует.

Однако если обстоятельства могут измениться (например, для получения отсрочки студентам или преподавателям), тогда необходимо подготовить соответствующие документы.

Следует ли подавать полный пакет документов именно в вашем случае, лучше уточнить в ТЦК и СП. Если такая необходимость есть, то, кроме заявления, нужно подать заверенные копии документов, подтверждающих право на отсрочку. Список документов зависит от конкретных оснований для отсрочки.

Как написать заявление на продление отсрочки – образец заявления

Образец заявления можно найти в приложении 4 вышеупомянутого постановления. Заявление на продление отсрочки обязательно должно содержать:

1. Адресат заявления

Главе комиссии ТЦК или соответствующего органа.

2. Личные данные заявителя

Следует указать следующие данные:

фамилия, имя, отчество;

индивидуальный налоговый номер;

адрес места жительства;

адрес электронной почты;

номер телефона.

3. Название документа — "ЗАЯВЛЕНИЕ"

4. Основной текст заявления

Следует указать следующее:

ФИО и дату рождения;

получил отсрочку от призыва на военную службу (дата и законные основания);

срок действия отсрочки (до какой даты);

ссылку на Постановление КМУ № 560, предусматривающую возможность продления отсрочки;

что срок мобилизации был продлен указом Президента Украины (номер и дата указа);

что обстоятельства, по которым была получена отсрочка, не изменились;

просить продлить срок действия отсрочки и оформить соответствующую справку;

просить сообщить о результатах рассмотрения заявления.

5. Дата подачи заявления

6. Подпись заявителя

Образец заявления на продление отсрочки выглядит так:

Порядок подачи заявления на продление отсрочки

Согласно постановлению №560, подать заявление можно:

лично;

отправить по почте в соответствующий ТЦК и СП;

через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста Резерв+ (сейчас проводится бета-тестирование сервиса).

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