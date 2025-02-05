Відстрочка від мобілізації 2025 — чи можна оформити з-за кордону

Оформлення відстрочки з-за кордону — чи можливо це зробити
Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право оформити відстрочку. Таким правом можуть скористатися особи, які перебувають як в Україні, так і за кордоном.
Про це інформують фахівці юридичної компанії INSEININ. Вони пояснили, коли та як саме можна оформити відстрочку від призову з-за кордону.
Оформлення відстрочки з-за кордону — як це можливо зробити
За словами юристів, порядок оформлення відстрочки визначений постановою Кабінету Міністрів України №560. Відповідно до даного документу, існує два механізми:
- Особиста подача документів у ТЦК та СП;
- Дистанційне оформлення відстрочки через додаток Резерв+.
Таким чином оформити відстрочку дистанційно, перебуваючи за кордоном дійсно можливо. Та тут слід враховувати певні нюанси.
Так, через Резерв+ отримання відстрочки можливе за умови, що військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку в ТЦК та СП й оновив дані про себе, дані є в реєстрі "Оберіг".
Крім того, наразі через мобільний застосунок можна звільнитися від мобілізації тільки за трьома підставами:
- через інвалідність І, II або III групи (за наявності дійсного пенсійного посвідчення);
- через наявність на утриманні трьох та більше дітей віком до 18 років (багатодітні батьки);
- через навчання у ВНЗ (студенти та аспіранти денної або дуальної форми навчання, які здобувають послідовну освіту).
Юристи підкреслили, на сьогодні у разі наявності інших підстав, військовозобов'язані чоловіки не можуть оформити відстрочку, перебуваючи за кордоном.
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