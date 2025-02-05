Відстрочка від мобілізації 2025 — чи можна оформити з-за кордону

Оформлення відстрочки в Резерв+. Колаж: Новини.LIVE

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право оформити відстрочку. Таким правом можуть скористатися особи, які перебувають як в Україні, так і за кордоном.

Про це інформують фахівці юридичної компанії INSEININ. Вони пояснили, коли та як саме можна оформити відстрочку від призову з-за кордону.

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За словами юристів, порядок оформлення відстрочки визначений постановою Кабінету Міністрів України №560. Відповідно до даного документу, існує два механізми:

Особиста подача документів у ТЦК та СП; Дистанційне оформлення відстрочки через додаток Резерв+.

Таким чином оформити відстрочку дистанційно, перебуваючи за кордоном дійсно можливо. Та тут слід враховувати певні нюанси.

Чоловік відкрив застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Так, через Резерв+ отримання відстрочки можливе за умови, що військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку в ТЦК та СП й оновив дані про себе, дані є в реєстрі "Оберіг".

Крім того, наразі через мобільний застосунок можна звільнитися від мобілізації тільки за трьома підставами:

через інвалідність І, II або III групи (за наявності дійсного пенсійного посвідчення);

через наявність на утриманні трьох та більше дітей віком до 18 років (багатодітні батьки);

через навчання у ВНЗ (студенти та аспіранти денної або дуальної форми навчання, які здобувають послідовну освіту).

Юристи підкреслили, на сьогодні у разі наявності інших підстав, військовозобов'язані чоловіки не можуть оформити відстрочку, перебуваючи за кордоном.

Раніше ми писали, хто з чоловіків має право оформити відстрочку у лютому 2025 року.

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