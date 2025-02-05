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Оформлення відстрочки з-за кордону — чи можливо це зробити

5 лютого 2025 08:29
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Відстрочка від мобілізації 2025 — чи можна оформити з-за кордону
Оформлення відстрочки в Резерв+. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право оформити відстрочку. Таким правом можуть скористатися особи, які перебувають як в Україні, так і за кордоном. 

Про це інформують фахівці юридичної компанії INSEININ. Вони пояснили, коли та як саме можна оформити відстрочку від призову з-за кордону. 

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Оформлення відстрочки з-за кордону — як це можливо зробити

За словами юристів, порядок оформлення відстрочки визначений постановою Кабінету Міністрів України №560. Відповідно до даного документу, існує два механізми:

  1. Особиста подача документів у ТЦК та СП;
  2. Дистанційне оформлення відстрочки через додаток Резерв+.

Таким чином оформити відстрочку дистанційно, перебуваючи за кордоном дійсно можливо. Та тут слід враховувати певні нюанси. 

 

Оформлення відстрочки з-за кордону — як це можливо зробити
Чоловік відкрив застосунок Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Так, через Резерв+ отримання відстрочки можливе за умови, що військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку в ТЦК та СП й оновив дані про себе, дані є в реєстрі "Оберіг".

Крім того, наразі через мобільний застосунок можна звільнитися від мобілізації тільки за трьома підставами:

  • через інвалідність І, II або III групи (за наявності дійсного пенсійного посвідчення);
  • через наявність на утриманні трьох та більше дітей віком до 18 років (багатодітні батьки);
  • через навчання у ВНЗ (студенти та аспіранти денної або дуальної форми навчання, які здобувають послідовну освіту). 

Юристи підкреслили, на сьогодні у разі наявності інших підстав, військовозобов'язані чоловіки не можуть оформити відстрочку, перебуваючи за кордоном.

Раніше ми писали, хто з чоловіків має право оформити відстрочку у лютому 2025 року.

Нагадаємо, ми розповідали, куди слід звертатись, якщо у "Резерв+" не відображається відстрочка. 

Також ми інформували, як вчителю оформити відстрочку від мобілізації. 

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