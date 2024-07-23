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Як потрапити до військових частин пріоритетного комплектування

23 липня 2024 14:41
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Частини пріоритетного комплектування, деталі, особливості
Підготовка мобілізованого. Фото: 150 навчальний центр командування Сил ТрО
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Добровольці можуть потрапити до військових частин пріоритетного комплектування, пройшовши співбесіду та отримавши відношення від відповідного підрозділу. Після цього військовозобов’язаному громадянину треба звернутися до ТЦК, пройти військово-лікарську комісію та курс підготовки у навчальному центрі.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

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Співбесіда та відношення

Інформацію про військові частини пріоритетного комплектування військовозобов’язані громадяни зазвичай знаходять на різних онлайн-платформах (LobbyX, Robota.ua та Work.ua) або через рекрутингові центри.

Після цього кандидат проходить співбесіду у відповідній військовій частині і отримує письмову згоду, відому як відношення, з підписом командира цієї частини.

ВЛК та підготовка

Отримавши відношення, доброволець звертається до свого територіального центру комплектування, де проходить попередній професійно-психологічний відбір та військово-лікарську комісію.

Далі громадянин направляється до навчального центру, де проходить базову військову підготовку. І тільки після проходження курсу підготовки такого мобілізованого відправляють до військової частини відповідно до відношення.

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація через повномасштабну війну. Наразі військовозобов'язані чоловіки, які не мають відстрочки, можуть бути призвані на військову службу. Проте є також можливість добровільно укласти контракт із ЗСУ. У такому разі декілька категорій матимуть змогу демобілізуватися вже через рік служби. 

Ми також повідомляли, що дві категорії військовозобов’язаних українців можуть підписати контракт із ЗСУ на один рік, навіть під час війни. Після закінчення строку контракту військовослужбовці можуть звільнитися.

ЗСУ мобілізація ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані

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